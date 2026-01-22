泰嘉開發澎湖辦尾牙 結合公益慈善、助學、義診

近年快速崛起的泰嘉開發尾牙盛會，回到董事長呂金發的故鄉澎湖，除了犒賞泰嘉同仁一整年的辛勞，也邀請「澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會」贊助的大小朋友一同歡聚，以「2026嘉的世界，未來同行」為主題，共同為過去一年的努力與品牌升級成果喝采，迎向馬年全新啟新程、開新局。

呂金發指出，今年再度回到深愛的故鄉澎湖，盛大舉辦尾牙，一方面是泰嘉用實際行動支持澎湖的觀光、一方面也是透過公益慈善，助學資源、組織義診、企業ESG理念等多方面計劃的檢視與投入，思考著怎樣可以為澎湖帶來更好的發展。

資深建商表示，泰嘉開發已經為澎湖注入超過8位數的公益活水，並借重教育處謝國村處長退休後擔任首任基金會執行長，以深耕澎湖縣教育事務多年的豐富經驗籌設擘劃，而現任林茵婷執行長接棒持續努力，幫助國中小弱勢家庭學童，提供「安心扶助金」、「安心助學金」等，務必兼顧「扶弱」與「拔尖」。

另一方面，與北醫「楓杏醫療服務隊」一起深入澎湖各個社區、巡迴義診與衛教宣導，同時也辦理國中小醫學營隊，啟發當地學生對醫學或醫療相關領域的興趣，創造更多人生的選擇。許多實質行動，都是希望可以召集、養成人才，為澎湖的長遠發展，成就循環不息的良善與溫暖。

尾牙宴上，泰嘉回顧2025年品牌升級的亮眼成果：定位「一切飯店級，世界跟我走」的全新品牌意識；迎接台南「璞日」，與「水星光」的相繼落成，其中「璞日」更接連引進日本建築大師丹下憲孝、日本最大百年花店日比谷花壇的難得跨國合作，為台灣建築生活與美學，創造不一樣的嶄新高度。

在太普高（3284）事業體方面，本業於去年成功研發環保版產品，並已順利拓展至巴西及美國市場，展現研發實力與國際競爭力。為因應未來市場持續成長的需求，規劃2026年擴增全新產線，為太普高成立以來的重要里程碑，凸顯在永續製造與產能布局上獲得關鍵突破，為營運注入新動能。

呂金發表示，海外布局方面，於日本熊本市中心開發約1,000坪酒店式公寓將在今年4月正式動工，全案規劃177戶，總投資金額達新台幣20億元。此外，在菊陽町台積電熊本廠附近規劃5,000多坪複合式住宅案，比肩日本精工印象，開拓高端住宅新市場；以及高雄「泰嘉一央清」建案開案，將泰嘉台南九份子築城、細細打磨的精品生活規格帶回高雄，為文化中心特區帶來嶄新天際視野。

這些飯店級、世界級的建築計劃，造就泰嘉的企業升級與品牌突破，讓建築進階承載更多對生活體驗、美感極致追求，持續在售後服務精進。