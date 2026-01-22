訊聯基因數位AI事業正式更名「AI 暨數據應用中心」 研發效率提升百倍

生技產業迎來AI實戰化浪潮！訊聯基因（4160）22日宣布，將「分子數位中心」事業體正式更名為「AI 暨數據應用中心」，以順應人工智慧與數據應用規模擴張的戰略布局。

訊聯基因數位公司表示，該公司AI中心自2023至2025年複合成長率達13%，顯示AI已成為集團營運的重要核心引擎，所打造可直接應用於新藥與外泌體開發的「DeepExoMir」AI預測引擎，將外泌體功能預測時間，由數個月縮短至數小時，縮短99.5%，並憑此成果獲《商周》首屆「AI 創新百強」金質獎，生技醫療界AI實力評比第一，成為生技醫療領域中少數被點名「AI 已成功商轉」的案例。

訊聯基因數位總經理康清原表示，未來產業競爭關鍵不在於誰擁有AI與算力，而在於誰能把 AI「算得準、用得快」，並快速轉化為商業成果。訊聯基因數位的核心優勢在於集結分子診斷、數據科學、遺傳諮詢等跨域人才，能理解並活用集團累積20多年的海量Data，讓AI不只是輔助工具，而是縮短產品商轉路徑的引擎。

訊聯基因數位表示，生技產業長期面臨開發周期長、成本高的痛點，DeepExoMir的關鍵突破，在於改變生醫產業長年仰賴大量試錯的研發模式。透過AI先行預測分子與外泌體功能性，再進行實驗驗證，原本需耗時數個月的功能性判讀，可在數小時內完成；產品從概念到驗證的開發時程，也由過去6–12個月，大幅縮短至約2個月，單一專案平均可節省約300萬元以上實驗成本，讓AI從「輔助工具」真正成為研發核心，目前已應用於外泌體及新藥開發等高門檻領域。

在技術成果上，訊聯基因數位協助集團在兩年內取得七項外泌體研發專利、15項產品上市。在新藥設計方面，不僅提供安基、誠昱等新藥公司AI研發支援外，也協助集團子公司訊聯細胞智藥進行新藥開發中的AI輔助配方優化，包括乾眼症外泌體新藥ExoTear與關節炎治療產品，其中ExoTear已獲醫藥品查驗中心（CDE）列為指標案件輔導。

在產業影響力方面，訊聯基因數位AI中心不僅輔導超過30家藥廠電子查驗登記，客戶涵蓋前十大石化業，及半導體業，服務橫跨歐美亞11國；也已和各大醫學中心簽署臨床數據MOU，並與衛福部生物資料管理平台建立合作，成為臨床外泌體數據的指標案例，同時也是台灣外泌體產學聯盟的技術合作夥伴。

在商業模式上，訊聯AI中心以半導體代工邏輯-「AI Foundry」及「Exosome Foundry」一站式服務，協助客戶從配方設計、驗證到上市，加速新藥開發及外泌體產品商品化，持續以可落地的AI能力，推動生技產業升級。