保瑞獲得眼科用藥美國市場藥證 將搶攻19億美元商機
保瑞（6472）22日公告，取得原廠為Allergan的RESTASIS學名藥藥證，此眼科用藥為無菌單次使用劑型，將由子公司Upsher-Smith（USL）準備在美上市工作。根據IQVIA調查指出，截至去年11月止的前12個月市場數據顯示，此藥物目前市場規模約19億美元，競爭狀況相對穩定。
USL商務長暨資深副總Jim Maahs表示，cyclosporine學名藥獲得美國FDA 核准，是Upsher-Smith在美國眼科產品線持續擴張的一項重要里程碑，亦為2026年開春順利開啟產品線增長寫下新頁。公司期待藉著Upsher-Smith成熟的銷售平台迅速進行上市準備工作，為合作夥伴與利害關係人創造長期價值。
保瑞藥業表示，Cyclosporine眼用乳劑0.05%為一款局部使用之免疫調節劑，適用於乾眼症患者，其淚液分泌被推定因與乾眼症相關之眼部發炎而受到抑制的病患可用以增加淚液分泌。惟目前正在使用局部抗發炎藥物或接受淚小點栓塞之患者，未觀察到淚液分泌增加的情形。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言