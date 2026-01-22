快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

保瑞獲得眼科用藥美國市場藥證 將搶攻19億美元商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）22日公告，取得原廠為Allergan的RESTASIS學名藥藥證，此眼科用藥為無菌單次使用劑型，將由子公司Upsher-Smith（USL）準備在美上市工作。根據IQVIA調查指出，截至去年11月止的前12個月市場數據顯示，此藥物目前市場規模約19億美元，競爭狀況相對穩定。

USL商務長暨資深副總Jim Maahs表示，cyclosporine學名藥獲得美國FDA 核准，是Upsher-Smith在美國眼科產品線持續擴張的一項重要里程碑，亦為2026年開春順利開啟產品線增長寫下新頁。公司期待藉著Upsher-Smith成熟的銷售平台迅速進行上市準備工作，為合作夥伴與利害關係人創造長期價值。

保瑞藥業表示，Cyclosporine眼用乳劑0.05%為一款局部使用之免疫調節劑，適用於乾眼症患者，其淚液分泌被推定因與乾眼症相關之眼部發炎而受到抑制的病患可用以增加淚液分泌。惟目前正在使用局部抗發炎藥物或接受淚小點栓塞之患者，未觀察到淚液分泌增加的情形。

美國

延伸閱讀

央視記者問「斬殺線」 貝森特：不理解 是上屆政府的鍋

百年來首次！加拿大兵推「美國入侵」 最快2天內被攻破

川普上任周年 美國非法居留者自願離境獎金增至2600元

日本也有疑美論？從期待到憂心 學者：被美國遺棄的恐懼加深

相關新聞

走出谷底 新光三越今年業績挑戰1000億元

走過台中店氣爆意外，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，去年對新光三越來說不是一個好過的年，也是特別不容易的一年，雖然有...

住展：雙北新案公設比創高 台北市4成以上占1成

住展雜誌統計，2025年公開的雙北市新成屋、預售屋建案，統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天平均公設比，台北市為...

中豐交流道通車破解交通瓶頸 信義房屋：三區最受惠

國道1號於桃園新增中豐交流道提前6個月完工，於12月底正式通車，此交流道目的在分流中壢、內壢交流道車流，並連接中壢市區、...

聯上斥資65億取得高雄捷運 O9 站聯開案 獲利更上層樓

聯上（4113）斥資65億取得高雄捷運橘線O9站A基地聯開案，獲利更上層樓；全案22日與高雄市政府簽約，正式插旗苓雅運動...

中豐交流道通車了 房仲點名桃園三地區受惠

國道1號於桃園新增中豐交流道提前6個月完工，於12月底正式通車，此交流道目的在分流中壢、內壢交流道車流，並連接中壢市區、...

台灣高鐵入選全球百大永續企業 運輸交通基礎設施雙料第一

2026「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations i...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。