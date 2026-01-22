新光三越將重返榮耀 副董吳昕陽：2026年業績拚千億元

新光三越2025年受到台中氣爆意外影響，去年總業績達830億元，年減13.1%。新光三越副董事長吳昕陽22日表示，今年營運定調「穩健致遠」，以「實體通路、數位體驗、生態圈及永續治理」四大面向，期望2026年能重返榮耀，今年目標往千億元前進。

吳昕陽指出，2025年對新光三越來說是艱難的一年，尤其台中店經歷了226天的復業期，回歸正軌並不容易。然而，他強調，新光三越並未停止努力，並進行了多項創新，其中包括去年9月開設的第16家店台南小北門店，主打潮流社交，儘管空間不足萬坪，卻在三個月內達成了10億元業績，並吸引了250萬名來客。

此外，去年第4季，新光三越也推出了新事業「SKM MEN'S」，戰業界不敢觸及的男裝市場，成功實現了五成的來客成長。未來有望將該模式複製到其他店，為顧客提供更多新體驗。

為穩健經營，吳昕陽表示，2026年台中店復業後，將繼續積極維繫主顧客與廠商，力求恢復台中店的業績水準。並且，2026年的營運目標定為「穩健致遠」，面對市場變化與不斷增加的競爭者，新光三越將以穩固基礎為依託，從四大面向全方位進軍。

首先，在「實體通路」方面，吳昕陽表示，將更加注重與消費者的溝通，強調「人與人之間的溫度」。今年，新光三越計畫進行超過15項的店鋪改裝，並改善商品結構，雖然今年不會開設新店，但將持續評估拓點的可能性。

其次，「數位體驗」將成為新光三越的另一大發展方向。吳昕陽透露，將全面導入人工智慧，實現更高程度的科技化。舉例來說，「T368城鄉物產展」將能以最短的時間內完成網頁搭建，透過數位科技提升與顧客的連結。

第三，關於「生態圈」，新光三越的會員數量即將突破450萬人，今年將加強推動SKM點數、SKM PAY、SKM MEDIA等服務，並串聯更多零售通路，進一步拓展旅遊與生活服務領域。

最後，在「永續治理」方面，吳昕陽強調，自台中意外事件後，新光三越持續檢討並優化安全流程，確保顧客進入百貨公司時擁有最安全的購物環境。此外，去年新光三越倡導顧客不使用購物袋，最終吸引620萬人參與，並為顧客提供回饋點數，發揮影響力。