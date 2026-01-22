快訊

走出谷底 新光三越今年業績挑戰1000億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越今年業績挑戰1000元。圖中為新光三越執行副總吳昕昌。記者林海／攝影
新光三越今年業績挑戰1000元。圖中為新光三越執行副總吳昕昌。記者林海／攝影

走過台中店氣爆意外，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，去年對新光三越來說不是一個好過的年，也是特別不容易的一年，雖然有台中店停業近7個月的影響，年度業績衰退13%，但仍達到830億元，但今年目標「穩健、致遠」，也要讓台中店恢復到過去的水準，全年挑戰1000億元營收。

吳昕陽表示，去年台中店停業共226天，「回歸日常」四個字走來很不容易，而去年9月底也開出第16店台南小北門，主打潮流、社交，3個月的營業時間去年業績10億元、250萬來客；而台中店復業後業績爆衝，僅4個月的營業，年度業績仍達到130億元。

吳昕陽表示，今年新光三越不只要走的更快，還要走的更穩、更遠，將進行包括實體通路體驗提升、虛擬通路體驗升、生態圈經營與永續治理等四個面向升級，同時對於拓點並不放棄，但今年還沒有新建商場的計畫。至於對於台北車站商場招標案，他則透露，「一直在研究」。

對於今年整體零售景氣，吳昕陽則表示，還是要保守看待，主要是因為關稅議題，多少還是會影響到消費力，而出國潮仍未緩解，加上日幣匯率處於低點，都會帶走國內的消費力。他也說，日本百貨的業績觀光客貢獻中，台灣遊客僅排在陸客之後，還優於南韓，這也都是台灣的消費力。

