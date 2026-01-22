國內線票價凍漲26年 民航局：業者已送件正在檢視中

國內線機票票價機制已近26年未檢討，因台灣物價持續上揚，也讓航空公司人事成本增加，對於國內線票價是否要調整，仍需要民航局開會討論，對此，民航局表示，已經收到業者送件，目前正檢視中。

目前票價制定於26年前，當時的成本結構早已不符現況。人力與維修支出多年來明顯上升，業者雖持續開源節流，仍難以完全吸收成本增加。兩家業者已正式向民航局提出調漲建議，盼能適度反映實際營運支出。

目前國內線共有八條航線，華信航空22日指出，對於國內線票價雖然油價有按照公式調整，但其他13項成本仍維持26年前的成本計算，考量人力維修成本連年攀升，再加上購置新機價格也上漲，業者在運營上會透過開源節流策略調整，如減少淡旺季或尖離峰的票價差距，但仍期盼民航局能支持票價調整、適度反映成本。

民航局指出，已經收到業者送件，目前正檢視中，後續也會就業者成本、離島運輸需求與離島居民權益綜合評估。