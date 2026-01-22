蝦皮公益捐贈一個月份「助家物資券」 助逾200戶家庭不挨餓

寒暑假期間本該是兒童最開心的時候，然而對許多弱勢家庭而言，少了每日學校的營養午餐，孩子的三餐與營養成了最現實的壓力。根據家扶基金會《弱勢兒少飲食營養調查》，弱勢兒少每人每餐平均餐費僅32元，過半數弱勢兒少曾有餓肚子的經驗，其中19.2%是為了省錢。

為降低即將來臨的寒假弱勢孩童「三餐缺口」，蝦皮公益攜手四大公益機構捐贈每戶總價2,400元的「助家物資券」給全台超過200戶弱勢家庭，代替學校為兒少負擔寒假期間的午餐費用，也讓弱勢兒少家庭能以更彈性、更即時的方式補貼生活物資，讓孩子安心過冬、溫飽不中斷。

傳統的實體物資發放常面臨品項不符需求，弱勢家庭只能被動接受既定品項，未必符合實際所需。蝦皮公益放大電商平台選擇多元的優勢，透過購物金形式的「助家物資券」，可依自身需求上平台選購生活必需品，從奶粉、米麵等基本糧食到日用品，可透過此次的「助家物資券」補齊。

為將物資券發放到第一線最需要的家庭，蝦皮公益也攜手社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會、社團法人台灣米樂谷公益關懷協會、中華民國向陽關懷協會及社團法人台灣彩虹雙福協會等四大公益機構，協力發放每戶總價2,400元的「助家物資券」給全台灣超過200戶弱勢家庭，期待能協助降低長假期間的家庭壓力。

社團法人台灣米樂谷公益關懷協會秘書長李清惠分享：「我們服務的家庭中許多是單親家庭，家長們平時為了生計奔波，採買物資的時間與彈性相當有限。透過蝦皮公益的助家物資券，家長們能依家庭真正需求隨時採購，領取也更方便，減輕不少壓力。」

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，觀察到傳統物資發放往往家戶只能被動接受既定品項，可能與家戶實際所需有落差，提供可根據自身需求彈性運用的助家物資券，把資源跟選擇權一併交給家戶，確保捐助能送到最需要的地方，更有效地提供生活支援，陪伴孩子們度過溫暖的假期。

蝦皮公益同步於線上啟動「寒冬送暖助兒童百元捐」，攜手財團法人台灣基督教福利會、財團法人基督教芥菜種會、社團法人台灣全民食物銀行協會、社團法人高雄市八方義行團關懷協會、社團法人中華民國薄荷關懷協會，邀請用戶加入物資箱及食物包募集的行列，以100元就能加入的小額、低門檻的方式支持，把日常購物流程轉化為即時支援弱勢家戶的行動。