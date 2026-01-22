環境部擴大表揚機制 申報達5千萬元即獲電子獎狀並公開表揚

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為激勵民間企業投入淨零轉型，環境部於21日召開「115年民間企業及團體綠色採購表揚原則」研商會，正式宣布未來表揚機制將更具普惠性與激勵效果。明確指出，凡申報綠色採購金額達新臺幣5,000萬元之單位，環境部將核發電子獎狀，並於「環境部淨零綠生活資訊平臺」公開名單；各組別採購金額排序前10名之績優企業，更將受邀於典禮接受公開表揚，期盼藉此肯定企業對永續發展的貢獻。

環境部表示，綠色採購是臺灣推動淨零轉型的基石。在產官合作下，113年民間綠色採購金額已達743億元，114年更有望挑戰800億元大關。為落實2050淨零排放願景，環境部設定了「民間綠色採購金額每年成長10%」的長遠目標，期許透過企業的購買力帶動供應鏈低碳轉型。

環境部表示，預計今年新亮點將會放在「擴大範疇」納入搭乘大眾運具、循環署公告之循環產品或服務、以及碳足跡標籤項目；「創新模式」，積極推動「以租賃代替購買」，從源頭落實減廢；「提升競爭力」綠色採購已成為企業競爭力的指標。臺灣證券交易所於2025年10月底公告的「115年ESG評鑑」中，已正式將「獲頒環境部綠色採購績優單位」列為額外加分項目。此外，環境部已於公司治理中心網站上架「綠色採購揭露指引」，協助企業於編製永續報告書（ESG Report）時，能精準揭露綠色績效，透過擴大認列範疇與租賃模式、納入ESG評鑑加分，提升國際競爭力。

同時，考量國內產業多元性，今年表揚原則將延續分組評比模式，讓各界皆有獲獎機會，舉例來說，產業分組會區分為製造業、非製造業及其他組別；規模分組：以資本額1億元為界，區分大型與中小型企業，確保中小企業的努力亦能被看見。

環境部強調，政府將持續做企業的後盾，透過滾動式精進措施，引導更多民間力量將綠色採購納入日常營運，共同打造淨零綠生活的終極目標。

