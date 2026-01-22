台泥永續營收動能 獲2026全球百大永續企業唯一水泥業席次

國際評比機構 Corporate Knights 於21 日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會發布 2026 年「全球百大永續企業（Global 100）」排行榜，台泥為全球水泥業唯一進榜企業。本次評選依據企業在「永續投資」、「永續營收」占比，以及衡量營收轉型速度的「永續營收動能」等量化指標，反映台泥資本配置已成功轉向符合國際永續經濟分類標準之綠色產業。

Corporate Knights 為國際投資市場援引的永續評比機構，其 Global 100 排行榜以可驗證的財務與營運數據為基礎，評估企業在永續投資、營收結構與轉型進程上的實質表現。2026 年排行榜特別引入「永續營收動能評分」，追蹤企業近三年間（2022–2024）綠色營收的成長率。台泥在此指標展現領先同業的轉型速度與規模，顯示即使面對 2025 年外部經濟與利率挑戰，其新能源事業布局已位居全球前段班。

Corporate Knights 的評分分析指出，台泥在「碳生產力」與「能源生產力」指標上展現資源利用效率的持續提升，每單位能源消耗所創造的營收效益正穩定改善。台泥透過將資本精準配置於儲能、再生能源與低碳建材，成功跨越基礎工業轉型門檻，逐步構築具備長期競爭力與氣候韌性的產業結構。

在資源循環領域，台泥運用兩岸水泥基地的水泥窯高溫協同處理技術，落實評比指標中的「非產品廢棄物處理效益」。台泥將各廠區整合為城市與工業的廢棄物處理中心，實現規模化的循環經濟實績，2025 年協助去化並再利用能源業、半導體等產業廢棄物兩岸共計逾 800 萬噸，將社會與環境痛點實質轉化為企業的經營動能。

台泥董事長張安平表示，台泥致力於讓地球「喘得過氣」的同時，也讓投資能「長得出果」，在守護環境的過程中守護投資人的信任與耐心，使永續不再僅是一個理想，而是一個能被計算、被驗證、並具備長期價值的核心資產。面對全球產業轉型的挑戰，台泥將持續以最負責任的轉型路徑，在守護地球的道路上穩健前行。