聯上斥資65億取得高雄捷運 O9 站聯開案 獲利更上層樓

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
聯上(4113)董事長蘇永義斥資65億取得高雄捷運O9站聯開案，獲利更上層樓。記者林政鋒／攝影
聯上（4113）斥資65億取得高雄捷運橘線O9站A基地聯開案，獲利更上層樓；全案22日與高雄市政府簽約，正式插旗苓雅運動園區。聯上集團董事長蘇永義表示，此案結合運動產業與TOD（大眾運輸導向開發）理念，打造兼具健康生活與智慧住宅的22層複合式地標。

聯上取得的O9站A基地，位處中正一路及輔仁路西側，基地面積約 1,571坪，相較於傳統購地開發，聯開案不僅免除大筆購地資金壓力，更具備「捷運出站即到家」的抗跌特性。

蘇永義致詞時指出，聯上集團向來精準鎖定具備獨特性的地段，O9基地被完善的運動設施包圍，是全高雄唯一能將住宅與大型運動公園深度結合的區塊，配合聯上在農16特區「停35」商場即將取得執照的氣勢，O9聯開案將成為集團在高雄的另一指標鉅作。

根據規劃，本案開發面積達 2.29萬坪，將興建地上22層、地下6層建築，有639戶住家、9戶店面及525個車位，預計於2032年完工，由於該區段鄰近衛武營藝術中心，且周邊公共建設能量強勁，市場專家評估，未來成交價將穩坐5字頭，高樓層具景觀具備更強的創價能力。

高雄市副市長林欽榮指出，市府已完成中正體育場改造並推出 「Kaohsiung Highline」 複合型運動公園，將該區定位為高雄「運動城市」。未來聯上將以空橋串連全案基地與 Highline 公園生活空間，並在低樓層設置體育用品店、健身中心、咖啡酒吧等設施，甚至包含公托空間與親子館，讓「運動i高雄」的理念落實在生活日常。

高市捷運局表示，占地面積更大的B、C基地，預計總投資額分別為36.9元億與 98.4億元已收到廠商投標，即將進入資格審查，全區2.03公頃的聯合開發案即將邁入全面啟動期。

高雄市 高雄捷運 聯開宅

