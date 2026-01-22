中豐交流道通車了 房仲點名桃園三地區受惠

國道1號於桃園新增中豐交流道提前6個月完工，於12月底正式通車，此交流道目的在分流中壢、內壢交流道車流，並連接中壢市區、青埔高鐵特區與桃園航空城，縮短往返時間，改善桃園地區交通。

信義房屋桃三區協理王憲正分析，此次中豐交流道以直上五楊高架，協助分散中壢與內壢交流道車潮，破解在地交通瓶頸，除直接助益中壢與青埔兩地商圈發展外，與中壢接壤的平鎮將也會是同步受惠區域。

王憲正分析，桃園地區由於房價基期較低，吸引不少雙北外溢客群與產業進駐，隨之而來的國道壅塞問題成為地區硬傷。而在通勤壓力紓緩下，有機會再帶動產業進駐、吸納青壯族群，人口紅利提升也將推動區域再發展。

信義房屋平鎮南勢店專員陳柏宇表示，平鎮區位處中壢、龍潭、楊梅、八德交界區，與中壢屬於同一生活圈範圍，共享其機能，也是外溢族群除了中壢之外的選項之一。

特別是位於中心地帶的南勢重劃區，更是竹北及雙北外溢客熱門詢問商圈，不只有國道公車直通新北與中壢，開車族原先上快速道路也只需5分鐘，交通非常便利。

陳柏宇表示，平鎮區在地發展持續不斷，包括整合平鎮區地政、戶政、稅務及社會福利等多項公共服務空間、且高齡友善的行政中心、平鎮車站，未來更將有捷運橘線通過，加上房價目前尚屬大桃園凹陷區，原先優勢加上便利度提升等利多，有機會再帶動人口紅利、刺激發展。