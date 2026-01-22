三發地產攜政大永續中心 以城市新地標敘述永續故事

快訊

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
三發地產攜手政大永續中心舉辦「城市新地標：永續如何成為全球語言」論壇活動，與會貴賓合影。三發地產／提供
為探尋一棟地標建築如何具體陳述永續理念，一場結合產業界與學界的論壇——「城市新地標：永續如何成為全球語言？（Landmarks of Tomorrow: Sustainability as a Global Language）」，由三發地產（9946）主辦、金革音樂協助音樂設計、遠創力行銷企劃協辦、CAREhER活動策展、政大社科院永續中心產學合作，17日於新北市凱悅嘉軒酒店舉行。

本次論壇匯聚產、學界重量級貴賓，除了主辦單位三發地產董事長鍾鼎晟與副董事長鍾鼎興出席外，更有包含政大社科院永續中心主任孫振義以及遠創力行銷董事長張麗蓉等多位來自於金融界與建築實務界重量級貴賓參與，顯示出永續議題在不動產與金融產業界備受關注程度。

鍾鼎晟開場致詞表示，在規劃新北首座商辦作品之際，三發地產選擇從「傾聽」出發，傾聽企業人士在總部設立與營運上的關鍵痛點，瞭解使用者對工作環境的真實需求，並進一步思考如何透過空間規劃、服務設計與制度支持，提供真正有感、且可長期落實的方案。

此論壇中特別規劃「參與式設計」互動環節，由政大社科院永續中心團隊攜手三發地產團隊，基於「參與式設計」概念，共同擬定出三發地產商辦大樓的五大核心課題—永續、安心、音樂、文化與共享（含30個子項目）。特別於活動現場邀請與會貴賓，透過問卷卡填寫方式，釐清使用者與管理者視角下，對未來商辦空間的真實期待。

孫振義表示，三發地產在建築物規劃與設計過程中，系統性納入「潛在使用者」意見，能有效強化當代商辦建築的競爭力。從國際趨勢來看，商辦建築不再只是單純的空間供給，而是承載工作模式、品牌形象、ESG 承諾與組織文化的整合平台。透過使用者參與，可有效降低設計誤判風險、提升空間實際使用效率，並與 ESG 及健康辦公趨勢形成正向連結。

日前，孫振義代表政大社科院永續中心接受三發地產委託，啟動「三發地產參與式設計與共享規劃產學合作計畫」。該計畫以「參與式設計×共享規劃」為核心，透過為期一年的產學合作，協助三發地產建立具可複製性的商辦建築規劃設計SOP，藉此在未來指引三發地產所興建的商辦大樓在市場中，能具備高度獨特性與永續競爭力。

