台灣高鐵入選全球百大永續企業 運輸交通基礎設施雙料第一

2026「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations in the world）於瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」（WEF）當地時間21日正式公布。台灣高鐵公司在低碳、環保、產業本土化等面向持續精進，再度獲選為「全球百大永續企業」第5名，不僅蟬聯佳績，更於「運輸及交通產業組」及「交通基礎設施產業」二大領域雙列第一。

台灣高鐵董事長史哲表示，台灣高鐵長期以來透過提供安全、舒適且高品質的旅運服務，持續在各項服務細節中落實ESG理念。此次連續4年通過國際嚴謹評選，歸功於全體同仁的共同努力，以及廣大旅客的長期支持，使高鐵運量成長有目共睹。展望2027年，高鐵營運即將滿20周年，台灣高鐵將持續接軌全球永續趨勢，開啟新世代高鐵的重要里程碑。

「全球百大永續企業排行榜」是由長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構「企業騎士」（Corporate Knights）進行的調查，今年針對全球營收超過10億美金、逾8000家大型企業永續績效評鑑。

台灣高鐵自2023年首度入榜，已連續4年保持全球前10名永續企業之列。該評選自2005年起，每年於瑞士達沃斯「世界經濟論壇」公布，迄今已逾20年，其評選公信力深獲國際肯定，亦為各國財經及意見領袖觀察全球永續發展趨勢的重要指標之一。

台灣高鐵公司說，將持續秉持「以創新為動能、以永續為目標」的核心精神全面推動升級，包括引進新世代列車N700ST帶動服務全面升級、因應極端氣候強化高鐵韌性、加速數位轉型打造智慧高鐵、攜手本土廠商提升產業實力、落實環境永續並優化職場環境，以及連結地方共生、共創多元商機等。

高鐵新世代列車N700ST將於8月抵台、明年下半年投入營運，N700ST不僅具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，更新增許多細緻、貼心的友善設施。