快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

國瑞汽車捐贈花蓮光復商工兩輛 Cross Hybrid 實習用車

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
花蓮光復商工舉辦實習車輛捐贈儀式。和泰集團／提供
花蓮光復商工舉辦實習車輛捐贈儀式。和泰集團／提供

和泰（2207）集團協助學校快速恢復教學，及支持技職教育發展並培育汽車專業人才，國瑞汽車於第一時間關心學校受災情況，在詢問可協助的內容後，於近日捐贈兩輛Corolla Cross Hybrid油電複合動力實習用車予花蓮光復商工，希望補足教學所需，讓學生能持續進行專業訓練與技能養成。

和泰集團表示，光復商工去年受到颱風及堰塞湖潰堤影響，汽車科教學設備嚴重受損，對學生實作學習造成不小衝擊。 

此次捐贈之 Corolla Cross Hybrid為現行市場主流油電複合動力車款，結合節能、低排放與智慧科技等特性，完整呈現現代汽車產業趨勢。透過實車教學，學生將能實際學習油電複合動力系統、電控技術與車輛維修保養實務，期望提升學生們的專業技能與未來的就業競爭力。

花蓮光復商工校方表示，隨著汽車產業朝向電動化與智慧化發展，實務設備的更新對教學品質至關重要。感謝國瑞汽車的大力支持，讓學生能在校內即接觸到最新車型與技術，有助於縮短學用落差，培育符合產業需求的專業人才。

國瑞張錫煌協理表示，深耕在地、回饋社會一直是企業重要的使命，期望透過此次捐贈，協助技職教育向下扎根，讓更多年輕學子在完善的學習環境中發揮所長，為臺灣汽車產業注入新動能。

未來，雙方也期盼持續深化產學合作，共同推動技職教育發展，打造多元且具前瞻性的學習環境，實現企業、學校與社會三方共好的目標。

國瑞協理張錫煌致贈車鑰匙。 (國瑞汽車張錫煌協理、光復工商 陳德明校長 )和泰集團／提供 
國瑞協理張錫煌致贈車鑰匙。 (國瑞汽車張錫煌協理、光復工商 陳德明校長 )和泰集團／提供 

教育 技職 花蓮

延伸閱讀

國民黨花蓮縣長初選民調游淑貞大勝 葉耀輝反彈「遭到偷襲」

花蓮洪災仍5失聯…家屬貸款也要尋母 「吊車大王」動容派重機具二度進駐

連續四年創品牌銷售新高 Lamborghini去年交付10,747輛

國民黨花蓮縣長民調傳游淑貞勝出？何啟聖訪張峻批縣黨部百般刁難

相關新聞

和泰進擊海外車用市場 金雞母車美仕去年營收衝上142億新高

和泰車攜手TOYOTA，擴大海外車用市場布局，旗下金雞母車美仕2025年營收142億元再創新高，其中海外營收達42億元約...

台灣高鐵入選全球百大永續企業 運輸交通基礎設施雙料第一

2026「全球百大永續企業排行榜」（Global 100 most sustainable corporations i...

買房像在替公設買單？雙北新案公設比再創新高 40％以上快速上升中

雙北市居大不易，公設比再攀新高。根據住展雜誌統計，2025年公開之雙北市新成屋、預售屋建案平均公設比，台北市為35.7%...

外地客最愛搬進高雄這一區 專家：產業發展、房價親民為關鍵

高雄是南台灣重鎮，吸引不少人跨縣市移居，台灣房屋集團觀察高雄各行政區人口設籍資料，從外縣市入籍高雄增幅最多的前三熱區，第...

傻眼！公設比40%建案還熱銷 專家嘆「高房價悲歌」

住展雜誌發布雙北新建案公設比統計，2025年北市平均公設比為35.7%，新北市為34.7%，均創統計新高，其中，台北市公...

漢翔智慧量測與即時監控技術 導入航太產線具體成果佳

為推動我國金屬加工與高階製造產業升級轉型，漢翔（2634）總經理莊秀美的指導下，臺灣大學等多所國內知名大專院校團隊已成功...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。