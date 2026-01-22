國瑞汽車捐贈花蓮光復商工兩輛 Cross Hybrid 實習用車

和泰（2207）集團協助學校快速恢復教學，及支持技職教育發展並培育汽車專業人才，國瑞汽車於第一時間關心學校受災情況，在詢問可協助的內容後，於近日捐贈兩輛Corolla Cross Hybrid油電複合動力實習用車予花蓮光復商工，希望補足教學所需，讓學生能持續進行專業訓練與技能養成。

和泰集團表示，光復商工去年受到颱風及堰塞湖潰堤影響，汽車科教學設備嚴重受損，對學生實作學習造成不小衝擊。

此次捐贈之 Corolla Cross Hybrid為現行市場主流油電複合動力車款，結合節能、低排放與智慧科技等特性，完整呈現現代汽車產業趨勢。透過實車教學，學生將能實際學習油電複合動力系統、電控技術與車輛維修保養實務，期望提升學生們的專業技能與未來的就業競爭力。

花蓮光復商工校方表示，隨著汽車產業朝向電動化與智慧化發展，實務設備的更新對教學品質至關重要。感謝國瑞汽車的大力支持，讓學生能在校內即接觸到最新車型與技術，有助於縮短學用落差，培育符合產業需求的專業人才。

國瑞張錫煌協理表示，深耕在地、回饋社會一直是企業重要的使命，期望透過此次捐贈，協助技職教育向下扎根，讓更多年輕學子在完善的學習環境中發揮所長，為臺灣汽車產業注入新動能。