用科技預防災害 北市職安模擬訓練打造沉浸式學習

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
學生實地體驗「多體感延伸實境職安模擬訓練場域」。圖／台北市政府勞動局提供
近年職場安全議題備受關注，職業災害如何預防，不只考驗制度，也考驗教育方式。雙北轄區多所大學法律系學生，21日受臺北市政府法制局邀請，參訪臺北市勞動檢查處，實地體驗「多體感延伸實境職安模擬訓練場域」，了解職安教育如何透過科技「做中學」。

不少學生表示，此訓練方式與傳統的授課方式截然不同，透過模擬高風險作業情境，更能理解職業災害發生的關鍵，也實際感受到臺北市政府在職安教育上導入科技、強化預防的用心。

勞動局局長王秋冬表示，本市營造工程常發生施工架、屋頂、開挖、起重機、局限空間及感電等作業危害，為此，勞動局推動科技減災不遺餘力，將人工智慧科技導入營造業，並輔以職安模擬訓練，深化訓練記憶，加深工作者危害意識，進而達到預防職業災害發生的效用，逐步促進職場安全衛生文化。

勞檢處處長何洪丞表示，職安模擬訓練113年8月啟用，並於114年底前完成職安模擬訓練的擴充及優化，同時增設局限空間、起重機、露天開挖、鋼筋綁紮、吊掛、電焊、太陽能屋頂等作業體驗，且該訓練將納入勞檢處115年各類職業安全衛生在職教育訓練，讓更多高風險作業工作者參與，期望透過沉浸式教育訓練，提升勞工危害辨識能力，打造永續安全健康的職場環境。

