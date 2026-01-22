買房像在替公設買單？雙北新案公設比再創新高 40％以上快速上升中

雙北市居大不易，公設比再攀新高。根據住展雜誌統計，2025年公開之雙北市新成屋、預售屋建案平均公設比，台北市為35.7%，新北市則為34.7%，雖然與前幾年的差距不大，仍為統計紀錄以來高點，尤其台北市在40%以上的高公設比新案來到一成，2024年則為5%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，事實上，與公設比高低息息相關乃建築基地面積大小，小基地案因為興建出戶數較少之社區，難以分攤公設，而法定逃生消防等設施又已占去一定公設空間，便容易產生高公設比產品，而素地稀缺與危老案盛行的台北市遂成為小基地案大本營，加上去年景氣不佳，公開案數量少，更凸顯其比例，台北市在2025年推出低於200坪基地的新案就佔了近四成，2024年則為三成。

新北市則即使是有較多土地可利用，但面臨市況差，許多建商改推市區小基地案，以此降低銷售風險，去年就有兩成的新推案是低於200坪基地面積，2024年則不到一成五，也會與高公設走勢正相關。

陳炳辰表示，高房價悲歌下，就算高公設比，卻出於小宅能壓低總價的特性，市場仍然買單，像在房市冷氣團狀態逆勢快節奏完銷的台北市延三夜市一帶的「伊寧橋寓」、景美的「怡富景絵」都是公設比來到40%，但皆有小坪數甚至套房規劃，成交可落在千萬元總價帶，且均有首都捷運生活圈機能，縱然犧牲了室內空間，但好入手與期待未來轉手獲利終究引起買盤興趣。

此外，雙北市的低公設比新案已難覓，公設比約在30％左右的新案都屬零星，去年低於32%公設比的新開案個數就不到一成，這類產品自然有其吸引力，比方說公設比不到32%的台北市大同區「大同新豐采」公開後在三季內結案，而公設比只有30.4%的新北市永和區「新碩永傳」銷況亦進入尾聲。