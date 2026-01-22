快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

傻眼！公設比40%建案還熱銷 專家嘆「高房價悲歌」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

住展雜誌發布雙北新建案公設比統計，2025年北市平均公設比為35.7%，新北市為34.7%，均創統計新高，其中，台北市公設比達40%以上的新案來到一成，比前年5%，多了一倍。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，公設比高低與建築基地面積大小息息相關，小基地案因為戶數較少，難以分攤公設，而法定逃生消防等設施又已占去一定公設空間，便容易產生高公設比產品。

而素地稀缺與危老案盛行的台北市，為小基地案大本營，加上去年景氣不佳，公開案數量少，更凸顯其比例，台北市在2025年推出低於200坪基地的新案就佔了近四成，2024年則為三成。

新北市有較多土地可利用，但面臨市況差，建商改推市區小基地案，以降低建商銷售風險，去年在新北市就有兩成的新推案是低於200坪基地面積，前年則不到一成五，是公設比升高主因。

陳炳辰表示，雖然公設比飆高，但在高房價下，由於小宅能壓低總價，市場仍然買單。

如去年快節奏完銷的大同區「伊寧橋寓」、景美「怡富景絵」，公設比雖來到四成，但皆有小坪數或套房規劃，總價帶在千萬元上下，且均有捷運生活圈機能，雖然犧牲了室內空間，但因好入手，仍吸引買盤興趣。

陳炳辰表示，雙北市的相對低公設比新案已難覓，去年低於32%公設比的新開案個數已不到一成，這類產品自然有吸引力，如公設比不到32%的台北市大同區「大同新豐采」就在亮相三季內結案，公設比只有30.4%的新北市永和區「新碩永傳」銷售亦進入尾聲。

陳炳辰指出，雙北市後續在內湖區、萬華區、中山區、大安區、三重區都已有小基地案預告登場，預期公設比不低，而今年將有虛坪改革相關調整上路，或有機會調整新案公設比數據。

但要注意的是因為銷售總價不變下，換算較少的坪數，反而可能推升單價，高房價問題無法由此解決，只是稍微平衡心理層面上的感受，購買的公設能夠較有其必要性。

近一年雙北新推案公設比 資料來源／住展雜誌
近一年雙北新推案公設比 資料來源／住展雜誌

台北 大同 房價 公設比 建案

延伸閱讀

先留著再說？專家曝8樣以為會用到其實只是佔空間的日常物品

美股ETF投資價值浮現 專家：股市拉回修正可布局

圓環退場或轉型？專家：取決於車流、車種與行人需求

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

相關新聞

和泰進擊海外車用市場 金雞母車美仕去年營收衝上142億新高

和泰車攜手TOYOTA，擴大海外車用市場布局，旗下金雞母車美仕2025年營收142億元再創新高，其中海外營收達42億元約...

買房像在替公設買單？雙北新案公設比再創新高 40％以上快速上升中

雙北市居大不易，公設比再攀新高。根據住展雜誌統計，2025年公開之雙北市新成屋、預售屋建案平均公設比，台北市為35.7%...

外地客最愛搬進高雄這一區 專家：產業發展、房價親民為關鍵

高雄是南台灣重鎮，吸引不少人跨縣市移居，台灣房屋集團觀察高雄各行政區人口設籍資料，從外縣市入籍高雄增幅最多的前三熱區，第...

傻眼！公設比40%建案還熱銷 專家嘆「高房價悲歌」

住展雜誌發布雙北新建案公設比統計，2025年北市平均公設比為35.7%，新北市為34.7%，均創統計新高，其中，台北市公...

漢翔智慧量測與即時監控技術 導入航太產線具體成果佳

為推動我國金屬加工與高階製造產業升級轉型，漢翔（2634）總經理莊秀美的指導下，臺灣大學等多所國內知名大專院校團隊已成功...

到高雄住哪裡？外地客最愛搬進這一區

高雄是南台灣重鎮，吸引不少人跨縣市移居，台灣房屋集團觀察高雄各行政區人口設籍資料，從外縣市入籍高雄增幅最多的前三熱區，第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。