傻眼！公設比40%建案還熱銷 專家嘆「高房價悲歌」

住展雜誌發布雙北新建案公設比統計，2025年北市平均公設比為35.7%，新北市為34.7%，均創統計新高，其中，台北市公設比達40%以上的新案來到一成，比前年5%，多了一倍。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，公設比高低與建築基地面積大小息息相關，小基地案因為戶數較少，難以分攤公設，而法定逃生消防等設施又已占去一定公設空間，便容易產生高公設比產品。

而素地稀缺與危老案盛行的台北市，為小基地案大本營，加上去年景氣不佳，公開案數量少，更凸顯其比例，台北市在2025年推出低於200坪基地的新案就佔了近四成，2024年則為三成。

新北市有較多土地可利用，但面臨市況差，建商改推市區小基地案，以降低建商銷售風險，去年在新北市就有兩成的新推案是低於200坪基地面積，前年則不到一成五，是公設比升高主因。

陳炳辰表示，雖然公設比飆高，但在高房價下，由於小宅能壓低總價，市場仍然買單。

如去年快節奏完銷的大同區「伊寧橋寓」、景美「怡富景絵」，公設比雖來到四成，但皆有小坪數或套房規劃，總價帶在千萬元上下，且均有捷運生活圈機能，雖然犧牲了室內空間，但因好入手，仍吸引買盤興趣。

陳炳辰表示，雙北市的相對低公設比新案已難覓，去年低於32%公設比的新開案個數已不到一成，這類產品自然有吸引力，如公設比不到32%的台北市大同區「大同新豐采」就在亮相三季內結案，公設比只有30.4%的新北市永和區「新碩永傳」銷售亦進入尾聲。

陳炳辰指出，雙北市後續在內湖區、萬華區、中山區、大安區、三重區都已有小基地案預告登場，預期公設比不低，而今年將有虛坪改革相關調整上路，或有機會調整新案公設比數據。