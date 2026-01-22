漢翔智慧量測與即時監控技術 導入航太產線具體成果佳

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
加工過程即時監控與防護系統展示與說明。漢翔／提供
為推動我國金屬加工與高階製造產業升級轉型，漢翔（2634）總經理莊秀美的指導下，臺灣大學等多所國內知名大專院校團隊已成功研發將多項智慧製造技術導入航太產業實際產線，展現具體應用成果。

在經濟部產業技術司補助下，由國立臺灣大學機械工程學系特聘教授覺文郁主導，結合國立臺灣大學、臺灣科技大學、清華大學、虎尾科技大學、中正大學及成功大學等產學研能量，共同組成旗艦團隊，推動「應用5G、工業物聯網推動CNC工具機產業數位轉型與雲端加值服務計畫」。

此次，團隊協助我國航太產業指標廠商─漢翔航空工業，在多台高階加工機台上導入智慧量測與自動補償技術，以及加工過程即時監控與防護系統。航太零組件常使用鈦合金、高階鋁合金等昂貴材料，一旦加工過程中出現誤差或設備異常，往往就必須整件報廢，不僅成本高，也會影響交期與品質穩定度。

透過新導入的系統，機台在開始加工前，會先進行「自我檢查」，快速確認加工精度是否正確，並自動進行調整；在實際加工過程中，系統也會即時監控機台運作狀態，一旦發現異常，就能及早發出警示，甚至啟動保護機制，避免問題擴大。這樣的作法，就像替機台裝上「智慧感測與安全防護系統」，大幅降低加工失誤的風險。

莊秀美表示，產學合作是一項需要長期深耕的希望工程，本公司以四年時間，提供機台場域等驗證協助，讓理論與實務相輔相成，期盼為產業注入創新動能。相關技術的導入，不僅有效減少昂貴原料的浪費，也讓整體加工流程更加穩定可靠，對於航太產業對品質與安全高度要求的製造環境，帶來實質幫助。

覺文郁教授指出，此一成果顯示，智慧量測、自動補償與即時監控等技術，已能真正走進工廠、落實在生產線上，協助產業解決「高價值零組件不能出錯」的關鍵問題。未來團隊也將持續擴大與航太、高階工具機及關鍵零組件業者的合作，加速智慧製造技術的普及應用，進一步提升我國製造產業的整體競爭力。

航太 虎尾科技大學 漢翔航空工業

