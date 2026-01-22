到高雄住哪裡？外地客最愛搬進這一區

高雄是南台灣重鎮，吸引不少人跨縣市移居，台灣房屋集團觀察高雄各行政區人口設籍資料，從外縣市入籍高雄增幅最多的前三熱區，第一名是前金區，其次為前鎮區、三民區。

資料顯示，這三區也是本地人口選擇遷入設籍，增幅比例最高的區域，呈現「內外雙增」的現象，顯示這三區的產業發展和房價對於購屋族都頗具吸引力。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，外地客遷入大多因為就業關係，本地客遷籍，則是換屋或首購，但無論對在地人或外來客，買得起、通勤方便、生活品質佳，是選擇定居的重要因素。

劉沛緹指出，前金區屬高雄舊城區，區內以中古住宅為主，房價基期低，為蛋黃區中相對好入手的價格凹陷區，且擁有愛河畔文藝氛圍，生活步調與其他市區明顯不同，高雄女中亦坐落於此，文教氣息濃厚。

近年隨著老屋整合與都市更新推進，中小坪數住宅供給增加，吸引重視市區機能與生活便利性的單身族、小家庭，以及外地就業人口進駐。

前鎮區則受惠亞洲新灣區建設持續推進，成為南高雄發展矚目熱區，儘管區內高總價豪宅聚落成型，但仍保有總價約千萬元左右的中古產品選擇性，並可共享成熟生活圈資源，因而吸引不同預算客群目光。

另外觀察，外地客遷入設籍人口減少最明顯的是鳳山區，年減約0.6個百分點，從本地跨區遷入鳳山區設籍的人口，也呈微幅下滑！其他還包括鼓山區、苓雅區等蛋黃區，從外地與本地跨區設籍的人口均同步減少。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，人口設籍與遷徙因素相當多元，包含外來人口購屋設籍、在地換屋遷籍，以及婚姻、家庭因素入籍等。

透過遷入人口結構變化，可進一步檢視外地與在地人口，對高雄不同區域的選擇力道，反映民眾在居住、工作與家庭安排上的綜合考量，也可能受居住成本與整體市場環境變化而產生連動。

李家妮表示，從居住成本與房市環境觀察，去年一整年房市籠罩在限貸令壓力下，對鳳山區、鼓山區等房價增壓及高總價蛋黃區，承壓感受相對明顯，在貸款條件趨嚴的情況下，外來投資型買盤動能轉弱。