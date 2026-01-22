友華攜手日本百年藥廠 Maruho 搶攻台灣數十萬人皮膚科藥物市場商機

友華（4120）22日宣布，已與日本皮膚科領導藥廠 Maruho Co., Ltd. 簽署戰略合作協議，取得皮膚科處方成份Glycopyrronium tosylate hydrate（日本核准藥品名Rapifort)）台灣市場相關權利。雙方將攜手推動 Rapifort 在台灣皮膚科藥品市場的發展，為皮膚科醫師與患者提供更多具臨床價值的治療選擇。

友華生技表示，Glycopyrronium tosylate hydrate 為主要應用於皮膚科領域之處方藥品，應用於腋下多汗症（Primary Axillary Hyperhidrosis）相關治療。這是一種因交感神經過度活化導致的局部汗腺分泌過多的疾病，高度影響患者的生活品質。在原發性多汗症的臨床治療觀察中，腋下多汗症為常見但長期被低估的疾病類型之一，其症狀對患者的日常生活、社交互動及生活品質造成顯著影響，臨床上仍存在尚未被充分滿足的治療需求。

Glycopyrronium tosylate hydrate 提供穩定且長期有效的局部治療，成效卓越、生活品質改善明顯，且用藥靈活（每日或可間歇使用）。相較目前的治療方案，鋁鹽止汗劑效果不一、而注射肉毒桿菌素效果佳且維持時間長，但必需由專業醫師操作，並可能存在注射相關不適及個體差異。

根據2024 年度國際市場調查報告指出，全球多汗症治療市場需求預計將自 2023 年的約 6.93 億美元，成長至 2032年的近 11.6 億美元，年複合成長率約為5.89%，顯示該治療領域具備長期且穩健的成長動能。

多汗症可分為原發性與繼發性兩大類型，依國際流行病學研究顯示，原發性多汗症在一般人口中的盛行率約為 1%–3%。若以此比例作為參考，推估台灣可能有數十萬名潛在患者族群，顯示該疾病並非罕見醫療問題，而是具有實質臨床需求的皮膚科疾病。

依據本次合作，友華生技將結合其於台灣皮膚科藥品市場的豐富經驗，負責 Glycopyrronium tosylate hydrate 在地之市場推廣與相關業務發展；Maruho 則持續提供其在皮膚科藥品研發與臨床研究上的專業支持。雙方期望透過緊密合作，推動Glycopyrronium tosylate hydrate在台灣市場的穩健發展。

Maruho 為日本專注於皮膚科處方藥品的專業藥廠，創立於1915 年，擁有逾百年歷史，長期深耕皮膚科藥物臨床研究與市場發展，於日本皮膚科處方藥專業市場具有關鍵地位，其產品品質與學術實力深受日本皮膚科醫界肯定。Rapifort 為 Maruho 與美國藥廠 Journey Medical Corp. 合作的重要成果之一，亦為日本皮膚科治療領域具代表性的產品。

友華生技長期專注於皮膚科與醫美相關藥品及治療解決方案，具備完整的法規、醫學事務與專業推廣團隊，並積極與多家國際皮膚科藥廠接洽合作，持續拓展皮膚科相關醫療版圖。此次與 Maruho 的合作，亦象徵國際皮膚科專業藥廠對友華生技於台灣市場專業能力與營運體系的高度肯定。

友華生技表示，未來將持續以醫學為核心，攜手國際夥伴，引進具實證基礎與臨床意義的皮膚科藥品，協助提升台灣皮膚科疾病的整體治療品質。