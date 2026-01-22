AI太耗電 房地產業也搶發電大餅

人工智慧（ＡＩ）常被市場稱為「吞電怪獸」，正因為算力需求呈指數成長，帶動高耗能的ＡＩ產業與資料中心快速擴張，「ＡＩ的終點是電力」近期也在美中市場成為熱門說法。看好電力產業未來發展，現在就連房產業者也開始搶進「電力大餅」。

先來看台灣，台灣綜合研究院昨日公布台灣ＥＰＩ電力景氣指數，受ＡＩ浪潮影響，去年十二月半導體產業用電持續走高，用電成長率再度回升至雙位數，用電量占台電ＡＭＩ（智慧電表）產業用電量比重已逾三成，全國高壓以上產業用電量較前年同期成長百分之一點四八，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。

不只台灣，全球也都在發展ＡＩ。看好電動車、ＡＩ科技與資料中心耗電需求可能「大爆發」，鄉林集團董事長賴正鎰昨日也表示，公司已成立新事業部門，評估投資中東或美國等能源供給公司，鎖定石油、天然氣等項目。

根據國際能源署（ＩＥＡ）預測，至二○三五年再生能源在全球電力結構中的成長速度將超越其他發電來源，其中以太陽能最突出；在資料中心增加、電動車與空調普及等因素推動下，全球用電需求預期至少增加四成。

據了解，鄉林投資能源項目將以已投入營運、具穩定投產的大型案為優先，也不排除開發階段計畫；公司估計，相關投資第一年可帶入約四十到五十億元營收，未來二至三年可望增速至二到三百億元。