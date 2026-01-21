富旺布局全台手握2.2萬坪土地庫存 總銷上看290億元

富旺國際（6219）受惠精準選地策略與全台布局，目前持有土地庫存近2.2萬坪，規劃總銷上看290億元。面對2026年房市回穩轉暖，董事長林宗毅21日表示，將以精準市場導向的首購產品及導入智慧建築與深耕核心區域，持續強化營運韌性與成長動能。

林宗毅指出，目前富旺全台土地庫存充沛，不僅足以支撐未來五年的推案，更展現公司的營運競爭優勢，近2.2萬坪的土地儲備，分布於新北、新竹、台中、彰化、雲林及台南等具有產業及交通支撐的區域。

林宗毅表示，金融政策管制，銀行授信審核進度緩慢，2025年已完工建案包含台中「天際W ONE」、彰化「艾美莊園」及雲林「悅榕花園」等個案都受到影響，部分遞延至今年上半年依序入帳，整體表現可期。

而施工中建案，包含新竹「耀時代」、「鈺時代」、「耀時代Villa」，以及台中「富旺千蘊」、「富旺敦厚」、「富旺心海綻」與彰化「富旺W行館」等案，工程皆依進度推進。

待開發土地則分布於新北市新莊光榮段、台中市北屯同榮段、西屯何安段、烏日蘆竹湳段、彰化市延和段、南投縣草屯光華段、雲林市斗六雲林溪段及台南市鹽水區工業土地，整體布局完整，將持續貢獻未來營運成長動能。

展望房市景氣，林宗毅指出，全國每年新成立家戶約13.5萬戶、每年進入第30年需都更的老屋約19萬戶，但每年推案預售屋供給僅約9萬戶。再加上去年購屋者的觀望與遞延效應，以及GDP來到近15年新高與股市表現亮眼，資本利得將轉向不動產尋求穩健配置，供需與資金面同步強化，均顯示房市有機會迎來溫穩回升的健康格局。

富旺國際表示，2025年在政策影響、金融限縮與供應端缺工缺料等因素交互作用下，房市面臨階段性逆風；然而這正是檢驗建商品牌力的最佳時刻。富旺憑藉手上約2.2萬坪庫存土地與精準產品規劃，順應剛需市場的理性回歸，並導入「綠建築標章、智慧建築、耐震標章、健康宅」四大指標，產品力全面升級，持續強化客戶信賴。

展望2026年，富旺維持審慎樂觀的營運展望，隨著已完工個案陸續入帳、在建案如期推進，以及庫存土地逐步規劃推案下，預期總銷可望達到290億元。受AI需求帶動的成本通膨、貴金屬大幅上漲與近期土方去化影響，營造成本居高不下，預售市場穩健向上格局明顯。林宗毅強調，富旺將以品牌力與產品力為雙引擎，把握市況修復契機，邁入新一輪成長。