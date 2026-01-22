寒假效應…航空旺季來了 業績熱到3月底

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業旺季來了，寒假效應先發酵。元月寒假列車啟動，加上受惠於節慶與國際運動賽事催化，國際機票需求不斷攀升，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757），亞洲區間航線票價、旅客量齊揚，日、韓線的載客率衝九成。

觀光業者指出，緊接著，2026 WBC世界棒球經典賽將於將於日本、美國與波多黎各舉行，預計將刺激日本航線及美洲航線觀光需求。航空業客運業績動能，將一路旺到3月底。

寒假一開始，對應滑雪、賞雪需求強勁，推升東北亞短程線提前進入傳統旺季，也因為今年過年在2月，也讓整體需求居高不下，加上艙位依舊吃緊，近期呈現長短程航線同步轉強。

國內航空業1月下旬起旺季效應放大，推估日、韓線平均載客率逼近九成，受惠寒假與農曆年假期重疊，2月業績有望比元月還好，長程線旅遊需求同步升溫。3月進入東北亞櫻花季與2026世界棒球經典賽（WBC） C組賽將在東京巨蛋開打，此期間的東京線已一票難求，推估第1季華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航業績有望再衝高。

航空業者分析，國人熱愛國際觀光，需求連年向上，而隨著企業擴大推動獎旅團，政府實施「還假於民」政策，都讓客運業績動能持續衝高，對航空業而言利多一棒接一棒，因此航空業短線看不到淡季。不過，由於短期運能供給彈性有限，航空公司僅能透過加班機與機型調整因應，整體運能增幅相對受限。

至於貨運，台灣位居全球AI 供應鏈關鍵地位，看好AI等相關產品需求推升貨運市場穩健成長。

