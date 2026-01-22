宏匯廣場業績逆勢升溫
社區型百貨逆勢成長，業績熱。新莊宏匯廣場2025年衝上53億元，年增6%，今年期望改裝效益發酵後再拚成長11.3%。
位於新莊的宏匯廣場昨（21）日舉行業績發佈會，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，面對外在多重挑戰，宏匯廣場業績創下新高紀錄；2026 年目標59億元、年增11.3%。
柯愫吟指出，「新鮮感」是驅動來客數與業績的核心動能，宏匯廣場於 2025 年啟動開幕以來最大規模的品牌升級行動，全館共計118家品牌同步煥新，其中 60家為全新進駐、58家為改裝升級。
