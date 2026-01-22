和泰集團大將 劉傳宏扮推手

豐田、和泰車用側翼進擊海外，和泰集團大將、車美仕總經理劉傳宏扮關鍵推手。劉傳宏從和泰車（2207）的TOYOTA本部長調任車美仕任總經理兩年，為了拚外銷市場，循著TOYOTA海外通路幾乎全世界到處跑，中東、北美、印度和南美市場陸續展開，宣示和泰集團將進一步擴展海外市場。

劉傳宏可說是和泰車任期最長的TOYOTA本部長，接手和泰車Toyota本部長時，剛好是Wish停產，Altis需求趨緩，國瑞汽車並因而放起無薪假的艱困時期。劉傳宏積極向原廠爭取新車開發，在幾年之間，Corolla Cross、Yaris Cross、Town Ace國產新車加入產品線之後，和泰車新車銷售持續成長，再加上GR性能車款加入，品牌形象也優於以往。

去年車美仕成立GR GARAGE，成為全球TOYOTA旗下最大的GR GARAGE據點，成功開發改裝車的市場。

劉傳宏也從向原廠爭取新車款與推動產品調整，到協助集團拓展外銷、多元布局。劉傳宏擔任車美仕總經理兩年，與TOYOTA全球子公司、總代理建立更緊密的關係，以台灣製造的產品供應TOYOTA的價值鏈，形成和泰車、TOYOTA以及海外通路多贏的局面。