和泰進擊海外車用市場 金雞母車美仕去年營收衝上142億新高

和泰車（2207）攜手TOYOTA，擴大海外車用市場布局，旗下金雞母車美仕2025年營收142億元再創新高，其中海外營收達42億元約占整體營收近三成。和泰集團並規劃五年內外銷比重增至45%，中東、北美、印度和南美成為車美仕進一步成長的重要市場。

和泰集團旗下的車美仕是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司，持續擴大全球市場布局看到成效。2025年全年合併營收達142億元，創歷史新高。車美仕的股權分別是和泰車占三分之二，TOYOTA占三分之一，憑藉穩健的股權結構、深厚的日本原廠合作基礎，以及持續投入創新研發與數位化、客製化能力，是車美仕未來持續成長發展的主要優勢，更是和泰集團拓展外銷的最大強棒。

車美仕總經理劉傳宏指出，海外市場成為推升營收成長的關鍵動能，2025年海外客戶營收約達42億元，占整體營收比重持續攀升。車美仕近年積極拓展國際市場版圖，透過產品升級與在地夥伴深化合作，逐步建立穩健的海外營運基礎，成效已開始顯現。2026年起，雙方將以四大方向作為成長主軸，包括「持續強化核心產品競爭力」、「加快新產品上市節奏」、「深化海外市場經營」，以及「導入更多數位化與AI應用」，擴大海外市場。

劉傳宏表示，2025年海外市場表現亮眼，除既有市場穩定成長外，公司自2025年起亦陸續於美國、加拿大及印度等新市場開始出貨，客戶訂單表現優於預期，有助於公司海外營運結構更加多元且具韌性。

車美仕長期深耕影音主機、安全科技、車聯網應用等核心領域。車聯網業務已成為公司近年重要的成長引擎，目前在台灣註冊會員數已突破36萬人，並同步將相關應用推展至海外市場。