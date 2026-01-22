百大創新獎 工研院十度勝出

科睿唯安（Clarivate）昨（21）日公布2026「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻創新研發與專利布局，繼連續九年獲獎，今年第十度再榮獲全球百大創新機構獎。

同時，全球僅有三家研究機構入選，工研院為其中一家，持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄。工研院在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標上展現出卓越的研發實力，比肩國際知名企業包括艾司摩爾、蘋果、三菱電機、東芝、高通、陶氏公司等。

科睿唯安的全球百大創新機構報告，長期透過專利數據，主動分析全球企業或機構之創新能量，根據科學化專利指標進行評選，以表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及其所展現的絕佳創造力。科睿唯安智慧財產權事業群總裁Maroun S. Mourad表示，工研院連續九年、十度獲選全球百大創新機構，對全球專利保護的投入更是不遺餘力。工研院將前瞻研發成果有效轉化為實質技術，不僅強化產業實力，更為各項關鍵領域奠定長期競爭力，在台灣產業創新生態系中扮演關鍵的角色。

工研院院長張培仁表示，第十度獲選全球百大創新機構，展現工研院在智慧財產權領域累積深厚的底蘊與國際競爭力。面對快速變動的國際局勢，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，積極整合院內外產學研跨領域的研發能量，與大專院校、產業攜手，建構緊密鏈結人才與產業的共創價值鏈，成為支撐國家前瞻科技布局的人才與技術基石。並聚焦無人機、機器人等關鍵領域，致力將高品質的專利技術轉化為產業升級的實質驅動力，確保高科技產業競爭優勢，及輔導中小傳統企業升級轉型。

工研院國外專利數量為國內專利的近二倍，運用國際專利布局優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，並與其他國家合作，成為台灣產業進軍國際市場的堅強後盾，協助台灣企業精準搶占關鍵戰略地位。