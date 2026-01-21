ESG 最前線／落實防墜管理 杜絕職安缺口

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

根據勞動部職業安全衛生署近年統計，台灣每年職業災害死亡案件中，「高處墜落」長期居於首位。以營造業為例，歷年重大職災死亡中，約有六至七成與墜落事故相關。即使政府持續透過專案稽查、加重裁罰與輔導改善等措施介入，墜落事故仍反覆發生，顯示這不只是單一現場的問題，而是職場安全管理中長期存在的結構性風險。

值得注意的是，墜落事故並非僅出現在大型高樓工程。在設備維修、屋頂作業、臨時保養或清潔作業中，事故高度往往不到三公尺，卻仍造成嚴重傷亡。許多案例發生在「只是一下下」、「過去也都這樣做」的情境中，反映真正的風險不在高度，而在於對危害的低估與習以為常。

從實務經驗來看，多數墜落事故其實可以預防，卻因防護措施未落實而釀災。例如施工架未設完整護欄、樓板或開口未封閉、臨時作業點缺乏安全通道，或未正確使用安全帶與防墜設備，這些問題在現場並不少見，卻常被視為可接受的風險。一旦人員失足，事故便在瞬間發生，留下難以彌補的後果。

工安部門角度來看，防墜落不應只是檢查設備或符合法規，而應回歸風險管理本質。首先，所有可能涉及高處作業的活動，不論是施工、維修、巡檢或臨時作業，都應被納入風險盤點，而非僅聚焦於典型的營造工程。風險若未被清楚辨識，後續管理自然流於形式。

其次，防墜管理的成效關鍵在於事前介入，而非事後補救。若工安人員只在作業開始後巡查，往往只能發現問題，卻難以根本改善。

更有效的作法，是在作業規劃階段即參與施工方式與動線討論，確保防護設施與實際作業相符，避免現場人員因不便而自行拆除或迴避安全設備。

除了硬體設施，人員行為與安全文化同樣是防墜管理的關鍵。再完善的防護系統，若未被正確使用，仍無法發揮效果。許多事故顯示，作業人員並非不了解風險，而是在趕工、熟悉或僥倖心理下省略安全步驟。這也意味著，工安管理不能只靠規定，而必須透過持續教育與現場溝通，讓安全成為專業的一部分。

實務上，能有效降低墜落事故的單位，往往將防墜觀念融入日常管理，例如在工前會議中提醒高處風險、即時糾正不安全行為，並鼓勵同仁彼此提醒，而非事後究責。當安全被視為價值，而非應付檢查的形式，防墜措施才有機會真正落實。

高處墜落事故的代價，從來不只是一張罰單或一次停工，而是影響企業營運、勞工家庭與社會信任的長期風險。

對企業而言，防墜管理不只是法規責任，更是永續經營與風險治理的一環；對工安部門而言，每一次成功避免事故，都是守住一條原本可以平安回家的生命。

當我們反覆檢視那些年年出現的墜落統計數字，更值得思考的，是那些早已被看見的風險，是否真的被轉化為具體行動。

