連鎖效應／加盟業新嬌客 評估風險與機會

時序進入2026年，隨著春天的腳步接近，又到了創業者規劃開創事業的熱點時刻，今年的加盟市場多了三位嬌客。

目前熱門的三大新興加盟行業，分別為：包租代管店、團購店與智販機店，訴求百萬以內即可創業，小本利豐的商機催化之下，市場熱度不斷攀高。

但市場追捧的熱度，亦是一項反面指標，「過熱」代表的不是機會而是風險，年輕世代創業如何趨吉避凶？

無論是包租代管店、團購店，還是智販機店，加盟者多半為2030世代，即20至39歲的創業者，亦即首次創業族群，精力有餘經驗不足，相對容易受到社群廣告的吸引。

此三嬌客經營模式差異頗大，茲將優劣勢分析如下：

一、包租代管加盟店：屬於新型的服務業，依《租賃住宅市場發展及管理條例》明確點出住宅出租服務業、代管業與包租業的業務內容，法規規範的制定，使得房屋租賃代管行業，如雨後春筍般冒出頭。

優勢自是得利於法規的推波助瀾，產業得以規範發展，加盟品牌通常培訓費、加盟費兩頭賺；而劣勢則在於包租代管的加值方式須先投資裝潢，而回收期長必須精算，租客客源和穩定度成為回收的關鍵。

二、團購店：有別於包租代管，團購店屬於零售業，零售獲利之道即為銷售，開店是為了集客與便利顧客取貨，並運用社群長期經營顧客，會員經濟的典型代表。

其優勢是開店投資較小，經營的品項卻不少，從食品、雜貨到生活日用品一應俱全，且不必囤貨；但缺點是集客不易，留客更難，若不擅經營顧客，投資回報期勢將拉長，且品項繁多，商品知識的欠缺易造成客訴。

三、智販機店：也是一項新型的零售業，以智慧型自動販賣機為載體，實現無人商店商業模式，開店主要成本就在智販機，其次才是商品與物流補貨的成本。

優點是可降低開店成本，一台智販機依功能不同，從十多萬到4、50萬不等，但重點從不在智販機的成本，而是商品有沒有吸引力，能不能有效銷售，有些智販機一個月的營收，不過寥寥數千元，根本無法有效運轉。

隨著科技、數位與AI發展進程，許多行業也被賦予了新的時代面貌，但是否真能成為可以運轉落地的商業模式，還必須經歷營運模式和獲利模式的考驗，三模合一缺一不可。