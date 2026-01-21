創新平台／工研院通訊裝置 降低山難風險

台灣山域地形崎嶇、林木茂密，絕美風景引人入勝，山難事故仍層出不窮，其中，又以「迷途」、「失聯」占比最高。工研院在經濟部產業技術司支持下，開發「小山石」通訊裝置，利用低功耗廣域網路（Low-PowerWide-AreaNetwork，LPWAN）技術，在無收訊下仍可將位置資訊傳遞給留守人或搜救單位，已與運動新創公司合作應用在多元場域，用科技守護每個登山人平安下山。

工研院中分院組長黃天佑表示，市售的衛星通訊設備功能齊全、輕巧可攜，但所費不貲，即使攜帶無線對講機，在山林中傳輸受限。在台灣山難事故頻傳下，團隊研發的初衷，就是想做一個「讓大眾都能負擔、輕巧且能主動回報位置的工具」，希望以極簡、直覺的方式，透過藍牙與手機連接，將簡訊與位置資訊回報給同伴，降低事故率。

然而，台灣的地形複雜度與林相，是技術開發最大的敵人，許多在歐美國家適用的通訊模型，放到陡峭的中央山脈完全失靈。因此，團隊轉而將研發重心放在「低功耗、長距離」的非授權頻段技術上，即使在無行動基地台，依然能建立點對點、甚至點對面的通訊鏈結。

為了測試訊號穿透力，研發團隊一次次帶著小山石，前往許多熱門但易發生迷途山難的登山路線，在氣候變幻莫測的山區，挑戰體能，完成一條條的測試，就是要驗證技術在極端氣候下，仍保有穩定通訊。

團隊秉持「在山裡，才能解決山的問題」的信念，不怕失敗，把山林當成是最好的實驗室，克服多徑干擾與訊號衰減，終於開發出具備高穿透性、傳輸距離達2.2公里的「小山石」。

黃天佑分享，為了讓山友與留守人即時、精確掌握同伴的位置與狀況，團隊也開發出「團體群組定位」與「SOS一鍵求救」功能。當領隊發現隊員脫隊時，能立即透過離線地圖確認方位，大幅縮短搜尋時間，成為登山人的「定心丸」。

在技術突破後，產業鏈的整合也是一大考驗，團隊需要不斷在「省電」與「訊號強度」間找到最佳黃金比例。黃天佑笑談，為讓電池續航力達到數天，團隊在韌體寫法上精雕細琢，甚至一度為了幾毫安培的電流損耗與工程師爭論不休。

在產業化的最後一哩路上，團隊除了要與電子製造商對接，確保產品能經受高海拔低溫與撞擊，更積極與林務局、登山社洽談，已於2024年與高雄市消防局進行合作，提供救難隊於山區進行搜救服務應用，提高搜救效率。

曾有國外專家指出，「小山石」極具滑雪場救援潛力，團隊也看好此塊領域，希望透過台灣高山這個最嚴苛的試煉場測試，讓「小山石」邁向世界。