台灣大「先買後付」業績熱
台灣大哥大（3045）昨（21）日表示，先買後付（BNPL）逐步成為民眾管理日常預算與現金流的重要輔助工具，「大哥付你分期」2025年交易額年增高達64%，用戶數同步成長逾六成。
行動業務、寬頻上網及新科技事業是台灣大三近期大成長引擎，新科技事業2025年第3季營收年增達11%，布局涵蓋品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3以及電動車充電服務等多元領域。其中，電信金融成長近八成，陸續推出「大哥付你分期」、台灣大虛擬資產交易所TWEX等，
台灣大旗下「大哥付你分期」發布2025年度消費觀察，通膨發威讓先買後付成為民眾日常預算與現金流管理的重要輔助，2025年「大哥付你分期」交易額年增率高達64%，為全球BNPL服務平均值的四倍，用戶數同步成長逾六成。
