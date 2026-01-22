台灣大「先買後付」業績熱

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（21）日表示，先買後付（BNPL）逐步成為民眾管理日常預算與現金流的重要輔助工具，「大哥付你分期」2025年交易額年增高達64%，用戶數同步成長逾六成。

行動業務、寬頻上網及新科技事業是台灣大三近期大成長引擎，新科技事業2025年第3季營收年增達11%，布局涵蓋品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3以及電動車充電服務等多元領域。其中，電信金融成長近八成，陸續推出「大哥付你分期」、台灣大虛擬資產交易所TWEX等，

台灣大旗下「大哥付你分期」發布2025年度消費觀察，通膨發威讓先買後付成為民眾日常預算與現金流管理的重要輔助，2025年「大哥付你分期」交易額年增率高達64%，為全球BNPL服務平均值的四倍，用戶數同步成長逾六成。

台灣大哥大 科技

延伸閱讀

丫頭詹子睛靠電商年賺1套房 經營酒吧狂遇喝免錢「沒一個認識」

2025年外銷訂單金額創新高 資訊通信、電子 貢獻逾90%

電信三雄5G用戶 躍增

璟德2025年EPS 9.42元

相關新聞

和泰進擊海外車用市場 金雞母車美仕去年營收衝上142億新高

和泰車攜手TOYOTA，擴大海外車用市場布局，旗下金雞母車美仕2025年營收142億元再創新高，其中海外營收達42億元約...

百大創新獎 工研院十度勝出

科睿唯安（Clarivate）昨（21）日公布2026「全球百大創新機構」報告，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕前瞻...

和泰集團大將 劉傳宏扮推手

豐田、和泰車用側翼進擊海外，和泰集團大將、車美仕總經理劉傳宏扮關鍵推手。劉傳宏從和泰車的TOYOTA本部長調任車美仕任總...

名家觀點／贏家的數學：獅子與螞蟻

笨蛋，適者生存不靠努力，要轉型成新物種。

宏匯廣場業績逆勢升溫

社區型百貨逆勢成長，業績熱。新莊宏匯廣場2025年衝上53億元，年增6%，今年期望改裝效益發酵後再拚成長11.3%。

寒假效應…航空旺季來了 業績熱到3月底

航空業旺季來了，寒假效應先發酵。元月寒假列車啟動，加上受惠於節慶與國際運動賽事催化，國際機票需求不斷攀升，華航、長榮航、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。