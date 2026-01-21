導入全生命周期思維 「遠雄樂元接待中心」獲翡翠級減碳認證

全球邁向淨零轉型，建築與不動產產業被視為關鍵減碳場域之一。遠雄建設旗下遠雄房地產21日舉辦「減碳評估認證頒證儀式暨永續實務論壇」，發表並獲得第三方單位認證的「低碳循環接待中心」成果，透過制度導入、跨單位整合與實際執行，回應代銷產業中最具挑戰性的永續議題之一。

遠雄房地產表示，再以具體行動展現永續共享的實踐成果，台中北屯機捷特區「遠雄樂元接待中心」近日正式取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」，以減碳 44%、循環度 57% 的成效，成為目前已取得該項認證的接待中心案例中，表現最為亮眼的代表，為接待中心此一高變數、短生命週期的建築型態，建立全新的低碳示範標準。

遠雄建設指出，永續並非短期策略，而是自 2018 年啟動 FGN（FarGlory Next）以來，持續累積的長期承諾。從 2021 年推動工地再生計畫，到 2024 年正式宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，遠雄逐步將減廢、低碳與循環思維，轉化為可被執行的場域行動。而「遠雄樂元接待中心」，正是這條路徑延伸至銷售場域的重要實踐。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，作為集團內目前唯一的代銷體系，其角色不只是銷售產品，更是承接業主永續理念、將其翻譯並落地的執行端。接待中心往往是代銷過程中最耗資源、生命週期最短、也最容易被忽略的場域，正因如此，團隊選擇從這個「最難、卻最關鍵」的地方開始，提出「低碳循環接待中心」的具體行動方案，讓永續不只被說明，而是被完成。

在產品與設計層面，「遠雄樂元接待中心」亦被視為建案核心價值的前導示範。設計團隊承接 FGN「永續 × 共享」的精神，結合「遠雄樂元」核心價值 PLAY GROUND，設定三項明確任務：承接永續共享、發揮客層教育意義、以及生活場景的實際展演。透過空間退縮、共融場域配置與開放式設計策略，接待中心不只是銷售空間，更成為未來社區生活型態的縮影。

在執行層面，團隊導入 BIM 系統進行整合設計與碳排模擬，並以全生命週期思維，從設計、施工、營運到後續拆除，逐一盤點材料選用、工法配置與可回收性，讓每一項設計決策都同時回應功能、美感與環境效益。即使面對施工條件、時程與成本等現實限制，團隊仍在理想與可行之間反覆取捨，確保低碳與循環能真正被落實。

營建研究院指出，「翡翠級」為工程碳足跡減碳評估制度藍鑽階級中的最高等級，評估重點並非單一數字，而是場域在設計、施工、使用與拆除等各階段，是否具備可被量化與檢驗的低碳與循環成果。以接待中心此類高變數建築型態而言，能達成減碳 44%、循環度 57%，並非制度的舒適圈，而是具高度挑戰性的實務案例，也因此更具代表性。

遠雄房地產強調，這次取得翡翠級認證，不只是完成一個示範專案，更建立了一套可被驗證、可被複製的低碳循環經驗。未來，這些實務成果將持續回饋到產品端，成為後續住宅與開發案的重要基礎，讓消費者在選擇遠雄的同時，也選擇一種兼顧品質、環境與未來的生活方式。

在實際產品規劃上，張麗蓉表示，「遠雄樂元」亦延續同樣的生活與永續思維。基地位於台中市北屯核心，基地面積達 2,147 坪，以 PLAY GROUND 為核心概念，發展出「自然遊園、共融共享共生」的示範型住宅建築，回應不同年齡層與生活型態的多元需求。

該案基地鄰近捷運北屯總站，坐擁 北屯機捷首排 × 好市多首排 的雙核心優勢，出站即到家，步行即可抵達 Costco 好市多，並銜接 74 快速道路等重要交通節點；向外是城市交通中樞，向內則回歸完整而從容的生活體驗。

「遠雄樂元」規劃為地上 29 樓、地下 6 層 的雙棟住宅大樓，產品規劃 21–39 坪、2–3 房，全數配置雙衛浴；2 房產品提供單面與雙面採光選擇，3 房產品則皆為雙面採光，兼顧空間機能、採光條件與長期居住舒適度，全案含一樓店面共約 707 戶，目前已動工，預計 2029 年第3季完工。