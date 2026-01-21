快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

導入全生命周期思維 「遠雄樂元接待中心」獲翡翠級減碳認證

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「遠雄樂元」榮獲營建院頒發翡翠級減碳認證，營建院副院長徐力平（右）與遠雄房地產總經理張麗蓉（左）。記者朱曼寧／攝影
「遠雄樂元」榮獲營建院頒發翡翠級減碳認證，營建院副院長徐力平（右）與遠雄房地產總經理張麗蓉（左）。記者朱曼寧／攝影

全球邁向淨零轉型，建築與不動產產業被視為關鍵減碳場域之一。遠雄建設旗下遠雄房地產21日舉辦「減碳評估認證頒證儀式暨永續實務論壇」，發表並獲得第三方單位認證的「低碳循環接待中心」成果，透過制度導入、跨單位整合與實際執行，回應代銷產業中最具挑戰性的永續議題之一。

遠雄房地產表示，再以具體行動展現永續共享的實踐成果，台中北屯機捷特區「遠雄樂元接待中心」近日正式取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」，以減碳 44%、循環度 57% 的成效，成為目前已取得該項認證的接待中心案例中，表現最為亮眼的代表，為接待中心此一高變數、短生命週期的建築型態，建立全新的低碳示範標準。

遠雄建設指出，永續並非短期策略，而是自 2018 年啟動 FGN（FarGlory Next）以來，持續累積的長期承諾。從 2021 年推動工地再生計畫，到 2024 年正式宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，遠雄逐步將減廢、低碳與循環思維，轉化為可被執行的場域行動。而「遠雄樂元接待中心」，正是這條路徑延伸至銷售場域的重要實踐。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，作為集團內目前唯一的代銷體系，其角色不只是銷售產品，更是承接業主永續理念、將其翻譯並落地的執行端。接待中心往往是代銷過程中最耗資源、生命週期最短、也最容易被忽略的場域，正因如此，團隊選擇從這個「最難、卻最關鍵」的地方開始，提出「低碳循環接待中心」的具體行動方案，讓永續不只被說明，而是被完成。

在產品與設計層面，「遠雄樂元接待中心」亦被視為建案核心價值的前導示範。設計團隊承接 FGN「永續 × 共享」的精神，結合「遠雄樂元」核心價值 PLAY GROUND，設定三項明確任務：承接永續共享、發揮客層教育意義、以及生活場景的實際展演。透過空間退縮、共融場域配置與開放式設計策略，接待中心不只是銷售空間，更成為未來社區生活型態的縮影。

在執行層面，團隊導入 BIM 系統進行整合設計與碳排模擬，並以全生命週期思維，從設計、施工、營運到後續拆除，逐一盤點材料選用、工法配置與可回收性，讓每一項設計決策都同時回應功能、美感與環境效益。即使面對施工條件、時程與成本等現實限制，團隊仍在理想與可行之間反覆取捨，確保低碳與循環能真正被落實。

營建研究院指出，「翡翠級」為工程碳足跡減碳評估制度藍鑽階級中的最高等級，評估重點並非單一數字，而是場域在設計、施工、使用與拆除等各階段，是否具備可被量化與檢驗的低碳與循環成果。以接待中心此類高變數建築型態而言，能達成減碳 44%、循環度 57%，並非制度的舒適圈，而是具高度挑戰性的實務案例，也因此更具代表性。

遠雄房地產強調，這次取得翡翠級認證，不只是完成一個示範專案，更建立了一套可被驗證、可被複製的低碳循環經驗。未來，這些實務成果將持續回饋到產品端，成為後續住宅與開發案的重要基礎，讓消費者在選擇遠雄的同時，也選擇一種兼顧品質、環境與未來的生活方式。

在實際產品規劃上，張麗蓉表示，「遠雄樂元」亦延續同樣的生活與永續思維。基地位於台中市北屯核心，基地面積達 2,147 坪，以 PLAY GROUND 為核心概念，發展出「自然遊園、共融共享共生」的示範型住宅建築，回應不同年齡層與生活型態的多元需求。

該案基地鄰近捷運北屯總站，坐擁 北屯機捷首排 × 好市多首排 的雙核心優勢，出站即到家，步行即可抵達 Costco 好市多，並銜接 74 快速道路等重要交通節點；向外是城市交通中樞，向內則回歸完整而從容的生活體驗。

「遠雄樂元」規劃為地上 29 樓、地下 6 層 的雙棟住宅大樓，產品規劃 21–39 坪、2–3 房，全數配置雙衛浴；2 房產品提供單面與雙面採光選擇，3 房產品則皆為雙面採光，兼顧空間機能、採光條件與長期居住舒適度，全案含一樓店面共約 707 戶，目前已動工，預計 2029 年第3季完工。

「遠雄樂元」接待中心。記者朱曼寧／攝影
「遠雄樂元」接待中心。記者朱曼寧／攝影

遠雄 永續 房地產

延伸閱讀

零碳工廠 汽車、機械、算力業先行

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

鴻海再添1座可持續燈塔工廠認證 集團燈塔工廠累計達到九座

好市多北屯店停電！消費者「手機燈海」撐全場急撤退 台電：供電正常

相關新聞

2026最強請假攻略一次看！農曆春節請4天休16天、請9天連休快一個月

今天來聊聊2026的超狂請假攻略： 本攻略僅提供放長假的方法參考，不是要你全請，可以選其中幾個時段來請。 特別是農歷春節可以來個超狂COMBO！ 原本春節就有9天假期，如果搭配228連假

饗賓周五登錄興櫃 喊話要成為餐飲業的 LV、店長年薪200萬

饗賓餐旅（7883）預計於1月23日正式登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新...

曹西平48坪房持有11年加價80萬賣吳男 估價師：貼心的設計

曹西平上月29日深夜猝逝，生前表示「遺產一毛錢不留給姓曹」，希望全給乾兒子吳姓男子Jeremy。實價顯示，曹西平生前所住...

導入全生命周期思維 「遠雄樂元接待中心」獲翡翠級減碳認證

全球邁向淨零轉型，建築與不動產產業被視為關鍵減碳場域之一。遠雄建設旗下遠雄房地產21日舉辦「減碳評估認證頒證儀式暨永續實...

陽明海運攜手東港海事職校 培育海勤人員生力軍

陽明海運今天宣布，與東港海事水產職業學校合作培育海勤人員，雙方將共同推動海事教育專業化與制度化，透過產學互惠措施，拓展海...

遠雄房地產「遠雄樂元」接待中心榮獲翡翠級減碳認證

遠雄房地產以具體行動，展現永續共享的實踐成果。「遠雄樂元」接待中心以減碳44%、循環度57%的成果，取得工程碳足跡減碳評...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。