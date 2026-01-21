運彩年銷破710億創紀錄 2026神級賽季接力點燃體壇熱潮

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣運動彩券2025年銷售總額首度衝破700億大關，以710億元創歷史新高紀錄。運彩公會提供
台灣運動彩券在2025年繳出傲人成績單，年銷售總額首度衝破700億大關，以710億元歷史新高紀錄，展現高達10.4%的強勁成長動能。運彩公會理事長何昱奇說，這份亮眼成績不僅在全台2,700家經銷商齊心協力下達成，更實質挹注國家運動發展基金近77億元，讓整個運動產業及更多的運動選手，可以受到政府更完善的照顧。

在21日舉行的「2025年績優經銷商表揚大會」上，運動部次長黃啟煌親自頒獎，感謝發行團隊及經銷商一年來的努力，讓國家運動發展基金獲得豐沛挹注。

其中，運彩公會理事長何昱奇所經營的何大智運動彩券行，獲得網路「全國績優經銷商第二名」，其夫人石幸真擔任店長的富甲運動彩券行也入選績優經銷商，夫婦二人共同上台接受表揚，傳為佳話。

多年來，何昱奇夫妻每年為運動部貢獻約1.5億元運彩基金，他期盼這份力量能實際回饋基層體育，幫助更多努力不懈的優秀運動選手。

何昱奇指出，這三個獎項代表的不只是榮耀，更承載著多年來對運彩事業的投入與責任。他進一步表示，這份榮耀從來都不是一個人的成就，在公的層面上，他誠摯感謝台灣運彩公司長期以來提供的平台與各項協助，讓經銷商能在合法、健全的制度下發揮所長，也有機會透過運彩機制回饋社會。

在私的層面上，他特別感謝太太石幸真，她白天擔任富甲運動彩券行店長，肩負第一線經營重任，而在運彩經營工時長、節奏快的情況下，她仍一肩扛起照顧孩子、打理家庭的責任，在背後默默承擔了許多不為人知的辛勞，給了最大的體諒與支持。這份榮耀，何昱奇表示，第一時間最想與太太分享。

回顧2025年，能在無重大國際賽事加持下穩定成長，主要歸功於網球銷售首度破百億，正式躍升為棒、籃、足之外的「運彩四哥」。

此外，全年提供超過5,000場場中投注，場次大幅提升近三成，涵蓋美職棒、美職籃及亞洲各類賽事，精準滿足消費者需求。

展望未來，2026年將迎來體育迷心中的「3、6、9」國際大年，包含3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運，這場「神級賽季」，預計將推動銷售再攀高峰。

為了提前布局，何昱奇也籌辦了以體育新聞為主軸的媒體平台—SPN《體壇脈動新聞網》，希望讓基層選手在發光發亮前，就能獲得社會的關注與資源挹注。

運彩公會理事長何昱奇夫妻，每年為運動部貢獻約1.5億元運彩基金，一同接受表揚。運彩公會提供
運彩公會理事長何昱奇經營的何大智運動彩券行，獲得網路「全國績優經銷商第二名」。運彩公會提供
台灣運彩績優經銷商表揚大會今天登場，感謝發行團隊及經銷商一年來的努力。運彩公會提供
