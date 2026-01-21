向榮生技前進東南亞 外泌體取得菲律賓化妝品資格認證

向榮生技（6794）21日宣布，接獲菲律賓當地合作夥伴通知，公司的外泌體產品已取得菲律賓食品藥物管理局的化粧品通知（Notification of Cosmetic Product）核准，將於菲律賓市場正式銷售。此為向榮外泌體產品繼日本市場後，進軍東南亞的重要布局。

向榮生技表示，菲律賓人口逾1億，是東南亞重要的醫美及化粧品消費市場，近年持續蓬勃成長。此次核准顯示向榮外泌體產品已符合東協化粧品指令標準(ASEAN Cosmetic Directive)，該標準係由東協十國共同制定，為後續拓展其他東南亞市場奠定基礎。公司將透過當地合作夥伴進行市場布局，並向其他東協國家推進。

向榮生技在外泌體領域已建立完整國際認證體系，技術實力獲多國肯定。幹細胞分泌物外泌體原料取得美國FDA原料藥主檔案（Master File）登記核可，MF是一套反映原料藥生產與品質管制的完整資料，藉此嚴格管控原料藥來源並確保品質，這表示向榮的幹細胞分泌物外泌體不僅是合於化粧品規定，更提升至藥品等級規格。

向榮生技表示，該公司的幹細胞分泌物外泌體已取得多項國際化粧品成分命名（INCI）登錄，可合法於國際市場流通銷售。此外，向榮幹細胞分泌物外泌體專利製程，可大幅提升外泌體濃度、純度及產能，並於2024年榮獲「國家藥物科技研究發展獎」製造技術類銅質獎，為唯一獲此殊榮的外泌體原料製程技術。相關產品已於日本完成化粧品原料登記並持續銷售，本次取得菲律賓市場銷售資格，進一步驗證產品符合多國監管標準。

向榮生技除持續推進核心新藥開發外，外泌體產品線亦同步拓展亞洲市場布局，展現多元商業化能力。