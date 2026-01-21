陽明海運攜手東港海事職校 培育海勤人員生力軍

陽明海運今天宣布，與東港海事水產職業學校合作培育海勤人員，雙方將共同推動海事教育專業化與制度化，透過產學互惠措施，拓展海運人才庫，促成青年學子投入海事領域學習。

陽明海運今天在總部大樓與東港高級海事水產職業學校舉行「海勤人員人才培育合作協議書」簽署儀式，由陽明海運董事長蔡豐明及東港海事校長洪嘉皇代表簽約。

陽明說明，3年合作期間，雙方將攜手共同推動海事教育專業化與制度化，透過產學互惠措施，充實學習深度與拓展海運人才庫，盼透過企業與學校合作，為未來航運能源轉型、安全營運的挑戰扎根。

東港海事長期專注培育輪機專才，為國籍基層海勤人員培育的重要搖籃，陽明海運自民國111年起即與該校展開專業海勤培育合作，本次簽約除延續雙方合作關係，持續推行輪機科優秀學生獎助學金與就業保障機制外，更擴大合作範圍，包含參與學校課程發展計畫，強化職涯導師與實務輔導機制，增強技術經驗交流。

此外，合作範疇也朝建立海事人才培育機制規劃，學生可透過優先媒合與錄用制度，在職涯起點接軌國際發展，並建立陽明海運未來穩定海勤人力資源養成管道。

陽明海運董事長蔡豐明表示，船隊的安全營運是航運產業的核心，船員能力更是船舶穩健航行的基礎，企業與專業海事學校合作，透過扎實專業養成教育，逐步強化競爭實力。