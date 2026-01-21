巨大開發「產品碳足跡計算平台」通過SGS第三方查證

巨大（9921）集團21日宣布永續經營領域的最新進展，在低碳轉型的道路上取得重大里程碑。巨大集團台灣廠自主開發之「產品碳足跡計算平台」已正式完成，並順利通過第三方認證機構SGS的AUP（Agreed-Upon Procedures）執行商定程序查證。此平台依循 ISO 14067、ISO 14040 與 ISO 14044 等國際標準開發，展現巨大集團在數據治理上的透明度與可信度。

巨大集團自2020年起即超前部署，針對旗下六款具代表性的車款進行產品碳足跡（PCF）盤查，透過「生命週期分析（LCA）」方法，深入檢視包含：(1) 原物料採購、(2) 生產製造、(3) 運送和經銷、(4) 產品使用及(5) 廢棄處理等五大關鍵階段。

在盤查過程中發現，傳統的人工處理模式常面臨多重挑戰，由於數據散落於不同部門與廠區，過去高度仰賴 Excel 彙整與外部顧問協助，不僅耗時數月，且數據難以即時連動，導致決策者難以即時掌握產品生命週期碳排現況，形成「資訊孤島」。

為了解決此瓶頸，巨大集團透過建置數位化平台，將複雜的數據轉化為可管理的企業決策工具。該平台具備規模化計算能力，能將原本需耗時數月的生命週期評估（LCA）作業，大幅縮短至數天甚至數小時，顯著提升了數據的時效性與決策精確度。

精準識別「排碳熱點」 從設計源頭落實減碳

除此之外，透過產品碳足跡（PCF）盤查亦可發現，自行車生命週期中的環境衝擊主要集中於「原物料採購」與「生產製造」階段，其中車架組件、輪胎及製程能源使用被列為關鍵減碳熱點。

藉由此平台產出的數據，巨大集團將分析結果納入產品設計決策，從源頭即導入環境友善材料與創新製程。這不僅強化了內部治理，更構築起集團專屬的產品生命週期評估（LCA）資料庫。

本次通過查證的平台整合了物料與能源管理系統，展現四大數據治理優勢：

數據庫即時化：建立原材料與零組件碳係數庫，支援開發團隊於設計初期掌握最佳材質搭配。 系統自動分配：依據製造階段的能資源投入，系統自動帶入分配原則，大幅提升計算精確度。 高度透明清冊：提供標的產品碳排放即時查詢，透明化各項活動數據。 深度熱點分析：識別高排放環節，為後續減碳策略提供數據支撐。

展望未來，巨大集團將持續優化此平台之應用層面。除了依循國際標準（ISO 14064、ISO 14067）落實內部碳盤查，更將數據分析結果作為「減碳路徑模擬」的基石——讓研發人員在開發階段即可試算材料變更後的碳足跡變化，進而達成低碳產品開發的長期目標。

巨大集團期望以數據驅動與產業協作的雙軌模式，帶動價值鏈夥伴共同推動低碳轉型，為全球消費者提供更環保、更高品質的移動解決方案，守護地球的永續未來。