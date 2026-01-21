遠雄房地產「遠雄樂元接待中心」榮獲翡翠級減碳認證

遠雄房地產推動永續展現成果，台中遠雄樂元接待中心以減碳 44%、循環度57%的成果，近日取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級「翡翠級」，為目前已取得該項認證的接待中心案例中，表現最為亮眼的代表。

本次成果於21日頒證，並舉行論壇，以「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」為題，從理念源起、產品轉譯、現場執行到第三方驗證，說明低碳循環如何在房地產實務中被落實與檢視。

遠雄建設指出，永續並非短期策略，而是自 2018 年啟動 FGN（FarGlory Next）以來，逐步累積的長期行動。

從2021年推動工地再生計畫，到2024年宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，遠雄持續將減廢、低碳與循環思維，轉化為可被執行的場域實踐，而「遠雄樂元接待中心」正是理念延伸至銷售場域的重要里程碑。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，遠雄房地產為集團內唯一的代銷體系，角色不只是銷售產品，而是承接業主永續理念、將其翻譯並落地的執行端。

她表示，接待中心往往是代銷過程中最耗資源、生命週期最短的場域，因此團隊選擇從這個最具挑戰性的空間著手，提出「低碳循環接待中心」的具體行動方案，讓永續不只被說明，而是被完成。

在設計與產品層面，團隊承接 FGN「永續 × 共享」精神，結合遠雄樂元核心價值PLAY GROUND，設定承接永續共享、客層教育意義、生活場景展演三項任務，透過空間配置與共融場域設計，讓接待中心成為未來社區生活型態的縮影。

在執行上，團隊導入BIM系統進行整合設計與碳排模擬，並以全生命週期觀點，從設計、施工、營運到後續拆除，全面檢視材料選用與施工方式，在現實條件下反覆取捨，確保低碳與循環能被真正落實。

第三方評估單位臺灣營建研究院指出，「翡翠級」為該制度的最高等級，能於接待中心此類高變數場域取得此一成果，具高度實務代表性。

在實際產品規劃上，「遠雄樂元」基地位於台中市北屯核心，基地面積達2,147坪，鄰近捷運北屯總站，坐擁北屯機捷首排 × 好市多首排雙核心優勢，結合捷運與74快速道路交通節點，兼具城市連結與生活便利。

全案規劃為地上29樓、地下6層雙棟住宅大樓，產品為21–39坪、2–3房，全數配置雙衛浴，兼顧空間機能與長期居住品質，預計 2029 年第3季完工。

遠雄房地產表示，從低碳循環接待中心到實際住宅產品，遠雄希望讓市場清楚看見，這不只是一個未來藍圖，而是一種「現在就能感受、未來持續實現」的生活提案。