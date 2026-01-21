快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

遠雄房地產「遠雄樂元」接待中心榮獲翡翠級減碳認證

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
論壇邀產官學研代表參與，完整說明低碳循環如何在房地產實務中被落實與檢視。記者宋健生／攝影
論壇邀產官學研代表參與，完整說明低碳循環如何在房地產實務中被落實與檢視。記者宋健生／攝影

遠雄房地產以具體行動，展現永續共享的實踐成果。「遠雄樂元」接待中心以減碳44%、循環度57%的成果，取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級—「翡翠級」，成為目前取得該項認證的接待中心案例中，表現最為亮眼的代表，也為接待中心這類高變數、短生命週期的建築型態，建立全新的低碳示範。

本次成果，亦於21日頒證儀式暨論壇中對外發表，由遠雄房地產總經理張麗蓉與財團法人臺灣營建研究院副院長徐力平主持。

論壇以「低碳建築進化論：從低碳循環接待中心看產業永續未來」為題，邀集學界、制度端與實務團隊，從理念源起、產品轉譯、現場執行到第三方驗證，完整說明低碳循環如何在房地產實務中被落實與檢視。

遠雄建設指出，永續並非短期策略，而是自 2018年啟動FGN(FarGlory Next)以來，逐步累積的長期行動。從2021年推動工地再生計畫，到2024年宣示朝「最友善地球的建設事業」邁進，遠雄持續將減廢、低碳與循環思維，轉化為可被執行的場域實踐，而「遠雄樂元」接待中心正是理念延伸至銷售場域的重要里程碑。

張麗蓉說，作為集團內唯一的代銷體系，其角色不只是銷售產品，而是承接業主永續理念、將其翻譯並落地的執行端。接待中心往往是代銷過程中最耗資源、生命週期最短的場域，因此團隊選擇從這個最具挑戰性的空間著手，提出「低碳循環接待中心」的具體行動方案，讓永續不只被說明，而是被完成。

在設計與產品層面，「遠雄樂元」接待中心也被視為建案核心價值的前導示範。團隊承接了FGN「永續 × 共享」精神，結合「遠雄樂元」核心價值PLAY GROUND，設定「承接永續共享、客層教育意義、生活場景展演」等三項任務，透過空間配置與共融場域設計，讓接待中心成為未來社區生活型態的縮影。

在執行上，團隊導入BIM系統進行整合設計與碳排模擬，並以全生命週期觀點，從設計、施工、營運到後續拆除，全面檢視材料選用與施工方式，在現實條件下反覆取捨，確保低碳與循環能被真正落實。

本次認證由臺灣營建研究院擔任第三方評估單位。徐力平指出，「翡翠級」為工程碳足跡減碳評估制度藍鑽階級中的最高等級，評估重點並非單一數字，而是場域在設計、施工、使用與拆除等各階段，是否具備可被量化與檢驗的低碳與循環成果。

遠雄能在接待中心此類高變數建築場域，達成減碳44%、循環度57%，並非制度的舒適圈，而是具高度挑戰性的實務案例，也因此更具代表性。

遠雄房地產強調，這次取得翡翠級認證，不只是完成一個示範專案，更建立一套可被驗證、可被複製的低碳循環經驗。未來，這些實務成果將持續回饋到產品端，成為後續住宅與開發案的重要基礎，讓消費者在選擇遠雄的同時，也能選擇一種兼顧品質、環境與未來的生活方式。

在實際產品規劃上，「遠雄樂元」亦延續同樣的生活與永續思維。基地位於台中市北屯區核心，基地面積達2,147坪，以PLAY GROUND 為核心概念，發展出「自然遊園、共融共享共生」的示範型住宅建築，回應不同年齡層與生活型態的多元需求。

此案基地鄰近捷運北屯總站，坐擁北屯機捷首排×好市多首排的雙核心優勢，出站即到家，步行即可抵達Costco好市多，並銜接74快速道路等重要交通節點；向外是城市交通中樞，向內則回歸完整而從容的生活體驗。

「遠雄樂元」規劃為地上29樓、地下6層的雙棟住宅大樓，產品規劃21至39坪、2至3房，全數配置雙衛浴；2房產品提供單面與雙面採光選擇，3房產品則皆為雙面採光，兼顧空間機能、採光條件與長期居住舒適度，全案含一樓店面共約707戶。目前已正式動工，預計2029年第3季完工。

遠雄房地產表示，從低碳循環接待中心，到實際住宅產品的規劃與落實，遠雄希望讓市場清楚看見：這不是一個「將來會變得更好」的藍圖，而是一種「現在就能感受，未來更值得期待」的生活提案。在北屯站前這座2,147坪的宏闊基地上，遠雄持續以具體行動，實踐自然遊園、共融共享共生的城市生活想像。

「遠雄樂元」規劃地上29樓、地下6層雙棟住宅大樓，21至39坪、2至3房格局。記者宋健生／攝影
「遠雄樂元」規劃地上29樓、地下6層雙棟住宅大樓，21至39坪、2至3房格局。記者宋健生／攝影
「遠雄樂元」接待中心取得減碳44%、循環度57%成果，建立全新的低碳示範。記者宋健生／攝影
「遠雄樂元」接待中心取得減碳44%、循環度57%成果，建立全新的低碳示範。記者宋健生／攝影
「遠雄樂元」接待中心獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級—翡翠級認證。記者宋健生／攝影
「遠雄樂元」接待中心獲工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等級中最高等級—翡翠級認證。記者宋健生／攝影
頒證儀式由遠雄房地產總經理張麗蓉(左)與臺灣營建研究院副院長徐力平主持。記者宋健生／攝影
頒證儀式由遠雄房地產總經理張麗蓉(左)與臺灣營建研究院副院長徐力平主持。記者宋健生／攝影

遠雄 永續 建築 房地產

延伸閱讀

零碳工廠 汽車、機械、算力業先行

手術室裡的低碳革命！雙和醫院以「麻醉安全」揭開永續醫療新篇章

友善環境 創造卓越／推動內部碳定價 三大效益

遠東新永續成效 國際肯定

相關新聞

2026最強請假攻略一次看！農曆春節請4天休16天、請9天連休快一個月

今天來聊聊2026的超狂請假攻略： 本攻略僅提供放長假的方法參考，不是要你全請，可以選其中幾個時段來請。 特別是農歷春節可以來個超狂COMBO！ 原本春節就有9天假期，如果搭配228連假

饗賓周五登錄興櫃 喊話要成為餐飲業的 LV、店長年薪200萬

饗賓餐旅（7883）預計於1月23日正式登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新...

曹西平48坪房持有11年加價80萬賣吳男 估價師：貼心的設計

曹西平上月29日深夜猝逝，生前表示「遺產一毛錢不留給姓曹」，希望全給乾兒子吳姓男子Jeremy。實價顯示，曹西平生前所住...

陽明海運攜手東港海事職校 培育海勤人員生力軍

陽明海運今天宣布，與東港海事水產職業學校合作培育海勤人員，雙方將共同推動海事教育專業化與制度化，透過產學互惠措施，拓展海...

遠雄房地產「遠雄樂元」接待中心榮獲翡翠級減碳認證

遠雄房地產以具體行動，展現永續共享的實踐成果。「遠雄樂元」接待中心以減碳44%、循環度57%的成果，取得工程碳足跡減碳評...

遠雄房地產「遠雄樂元接待中心」榮獲翡翠級減碳認證

遠雄房地產推動永續展現成果，台中遠雄樂元接待中心以減碳 44%、循環度57%的成果，近日取得工程碳足跡減碳評估認證藍鑽等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。