宏匯廣場2025年逆風成長6%、全年業績53億元 今年力拚成長11.3%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

面對疫情衝擊、出國旅遊潮排擠內需消費，以及國際經濟動盪所帶來的結構性挑戰，宏匯廣場2025 年逆風交出全年業績 53 億元、年成長 6% 的成績單，創下新高紀錄； 在品牌內容與硬體升級雙軌並進下，2026 年將持續加速成長動能，朝年度業績59億元、年增11.3%的目標邁進。

宏匯廣場執行董事柯愫吟指出，「新鮮感」是驅動來客數與業績的核心動能，宏匯廣場於 2025 年啟動開幕以來最大規模的品牌升級行動，全館共計118家品牌同步煥新，其中 60家為全新進駐、58家為改裝升級，並策略性引進多間「新北首店」，強化宏匯廣場作為區域型生活消費樞紐的關鍵角色。

除持續提升品牌競爭力，宏匯廣場斥資逾千萬啟用「智慧電梯」預計於 2026 年2月底前完成第一批建置，主要運用智能派梯分流設計，大幅提升人流調度效率，實質改善尖峰時段候梯體驗，以優化服務流程、提升整體購物效率。

宏匯廣場去年店王為日系超市LOPIA，去年業績約為3.6億元；今年五樓UNIQLO將擴增坪數至470坪，打造為新北百貨最大店，預計業績可從1億多元提升至3億元，力拚成為新北第一。

為全力打造「新三蘆五泰」地區最具生活感的購物場域，宏匯廣場表示， 2025 年啟動的改裝策略，明確鎖定家庭客層與在地日常消費需求，改裝重心聚焦於「美妝服飾、3C 科技、家居生活」三大關鍵業種。此次調整的核心，不在於單點品牌補強，而是透過完整品類布局，讓在地消費者無需跨區前往市中心，即可在熟悉的生活圈內，享有同等級的選物廣度與品質。

歷經一年的調整與優化，改裝效益已逐步顯現。相較 2024 年，上述改裝業種整體帶動平均高達 16% 的成長幅度，不僅反映女性客層對美妝與服飾需求持續攀升，也展現家庭客群在 3C 與家電產品上的汰舊換新動能，成功將「生活慣性」轉化為穩定、可預期的消費引擎，進一步鞏固宏匯廣場在區域型商場中的關鍵地位。向來以餐飲實力見長的宏匯廣場，亦同步透過餐飲內容升級強化主顧客黏著度。

因應消費者對餐飲多樣化與品質升級的期待，館內餐飲品牌於 2025 年進行結構性調整，引進涵蓋中式料理、日式定食、義式與牛排西餐、精緻鍋物、創意蔬食，以及咖啡廳與伴手禮名店等共 17 家新櫃。其中，僅於 2025 年下半年開幕的「撈王、炒湘湘、牛喜、朵頤牛排」等餐飲新血，便合力創造突破 5,000 萬元的亮眼業績表現，帶動整體餐飲業績較去年成長 6.5%，在話題性與回流效應的雙重推動下，進一步放大宏匯廣場餐飲聚客的長期優勢。

