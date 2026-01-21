成大沙崙醫院估2032年落成 信義房屋揭「房市仍在醞釀期」

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
沙崙高鐵特區近年重大建設多，除成大沙崙醫院，還有沙崙智慧綠能科學城、K-12雙語學校、大台南會展中心等諸多重大建設，三井Outlet二期也預計2026年春季開幕。（圖：信義房屋提供）
台南成大沙崙醫院2025年底動土，預計2032年落成啟用；除此之外，沙崙高鐵特區近年還有沙崙智慧綠能科學城、K-12雙語學校、大台南會展中心等諸多重大建設，三井Outlet二期也預計2026年春季開幕。信義房屋專家表示，目前高鐵特區大樓均價普遍落在3~4字頭，少數個案5字頭，在長住人口還沒有這麼多、生活機能還待發展，但建設陸續到位的情況下，預估房市發展仍在醞釀期，交易價量未來幾年將維持穩定，但較不會有價格「一飛衝天」的機會。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，以位於蛋白區的重劃區為例，近年房價漲幅最顯著的莫過於鄰近南科的LM特區，約15年前，當地土地取得成本一坪僅約4~5萬元，如今，地價翻了十倍，一坪至少要40~50萬元，房價當然也水漲船高。

相較LM特區受到南科產業發展所帶動，房市交易價量在過去15年均有顯著提升，張榮認為，高鐵特區不乏國家級重大建設，也有大型商場帶進人流，但確實因長住人口還比較少，多半是有搭高鐵通勤需求、半自住半置產的客群入住，一般生活所需的機能相對也發展得比較慢。在這狀況下，目前高鐵特區大樓均價落在3~4字頭，少部分個案有5字頭的表現，但並非常態，「預計未來幾年仍會維持這樣的行情，較不會有價格突然大漲的機會」，可說是房市仍在醞釀期。

值得注意的是，因高鐵特區生活機能尚缺乏，東、西、南側也無相鄰人口較密集的行政區或生活圈，只有北側有歸仁舊市區。張榮觀察，部分建商選擇在歸仁舊市區推案，早期當地只有透天產品，近期也開始有大樓建案出現，仍可看出消費者有需求。

高鐵 生活

