運彩去年銷售710億元創新高 公會理事長何昱奇夫妻獲3項表揚

台灣運動彩券去年銷售總額首度衝破700億大關，以710億元創歷史新高，較前年強勁成長10.4%。運彩公會理事長何昱奇說，這份亮眼成績是全台2千7百家經銷商齊心協力共同達成，更實質挹注國家運動發展基金近77億元，讓整個運動產業及更多的運動選手可以受到政府更完善的照顧。明年將迎來體育迷心中的「3、6、9」國際大年，有3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運，「神級賽季」預計將推動銷售再攀高峰。

台灣運彩今舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，運動部次長黃啟煌前往頒獎並感謝發行團隊及經銷商一年來的努力，並讓國家運動發展基金獲得豐沛挹注。運彩公會理事長何昱奇經營的「何大智運動彩券行」和其妻石幸真擔任店長的「富甲運動彩券行」都入選為績優經銷商，「何大智運動彩券行」並獲全國第2名，夫妻兩人同時上台接受表揚，成會場焦點。

何昱奇致詞說，初估夫妻倆每年為運動部貢獻約1.5億元運彩基金，期盼這份力量能實際回饋基層體育，幫助更多努力不懈的優秀運動選手。這3個獎項代表的不只是榮耀，更承載著多年來對運彩事業的投入與責任。

他說，這份榮耀不是一個人的成就，在公的方面要誠摯感謝台灣運彩公司長期以來提供的平台與各項協助，讓經銷商能在合法、健全的制度下發揮所長，也有機會透過運彩機制回饋社會。在私的方面，則要特別感謝妻子石幸真白天擔任店長，肩負第一線經營重任，在工時長、節奏快的情況下仍一肩扛起照顧孩子、打理家庭的責任，承擔了許多不為人知的辛勞，也給了他最大的體諒與支持。這份榮耀，他第一時間最想與太太分享。

何昱奇說，運彩去年能在無重大國際賽事加持下穩定成長，歸功於網球賽事銷售首度破百億，躍升為棒、籃、足之外的「運彩四哥」。此外，全年有超過5千場的場中投注，場次大幅提升近3成，涵蓋美職棒、美職籃及亞洲各類賽事，精準滿足消費者需求。

何昱奇也年還籌辦了以體育新聞為主軸的媒體平台——SPN體壇脈動新聞網，希望藉由報導，讓基層選手在發光發亮前，就能獲得社會的關注與資源挹注。