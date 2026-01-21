影／金寶聚焦AI拚轉型 許介立：從EMS邁向ODM

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
金寶集團總裁許勝雄（左前）今天牽著夫人，與董事長暨康舒董事長許介立（後中）等人出席旺年會。記者林澔一／攝影
金寶集團總裁許勝雄（左前）今天牽著夫人，與董事長暨康舒董事長許介立（後中）等人出席旺年會。記者林澔一／攝影

金寶集團今天在南港舉辦旺年會，金寶董事長許介力在記者會中表示，過去金寶代工模式主要是追求營收，現在要做出改變，將從EMS廠轉型為ODM廠，且進入AI伺服器產業。許介力說康舒在轉型初期，雖受新台幣升值和消費性電子需求疲弱影響，導致2025年上半年營運不如預期，但下半年透過努力追趕，特別是資料中心、伺服器電源供應和燃料電池客戶需求強勁，加上併購公司OmniOn Power電信業務回溫，使全年業績有所改善。

許介力展望2026年，康舒將持續專注於CRPS(冗餘電源)和高功率電源解決方案，以滿足AI和資料中心需求，包括33KW產品將量產出貨，76KW產品將進行客戶認證，並已為下一代GPU電源解決方案高壓直流電(HVDC)做好準備。康舒今天展示1MW HVDC電源機櫃，對標80 PLUS最高效率的RUBY等級，整合100kW機架式電源與備援電池模組，並支援±400V或800V的HVDC輸出架構。相較傳統50V供電架構，HVDC架構可有效降低轉換損耗、改善PUE表現並簡化散熱設計，為AI資料中心提供高可靠且高效率的電源解決方案。

金寶集團總裁許勝雄（左三）、董事長暨康舒董事長許介立（右三）等人今天出席旺年會。記者林澔一／攝影
金寶集團總裁許勝雄（左三）、董事長暨康舒董事長許介立（右三）等人今天出席旺年會。記者林澔一／攝影
金寶集團暨康舒董事長許介立表示過去金寶代工模式主要是追求營收，現在要做出改變，將從EMS廠轉型為ODM廠，且進入AI伺服器產業。記者林澔一／攝影
金寶集團暨康舒董事長許介立表示過去金寶代工模式主要是追求營收，現在要做出改變，將從EMS廠轉型為ODM廠，且進入AI伺服器產業。記者林澔一／攝影
金寶集團總裁許勝雄（左三）、董事長暨康舒董事長許介立（右三）等人今天出席旺年會，正式發表專為AI資料中心設計的1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案。記者林澔一／攝影
金寶集團總裁許勝雄（左三）、董事長暨康舒董事長許介立（右三）等人今天出席旺年會，正式發表專為AI資料中心設計的1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案。記者林澔一／攝影

