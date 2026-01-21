影／金寶聚焦AI拚轉型 許介立：從EMS邁向ODM
金寶集團今天在南港舉辦旺年會，金寶董事長許介力在記者會中表示，過去金寶代工模式主要是追求營收，現在要做出改變，將從EMS廠轉型為ODM廠，且進入AI伺服器產業。許介力說康舒在轉型初期，雖受新台幣升值和消費性電子需求疲弱影響，導致2025年上半年營運不如預期，但下半年透過努力追趕，特別是資料中心、伺服器電源供應和燃料電池客戶需求強勁，加上併購公司OmniOn Power電信業務回溫，使全年業績有所改善。
許介力展望2026年，康舒將持續專注於CRPS(冗餘電源)和高功率電源解決方案，以滿足AI和資料中心需求，包括33KW產品將量產出貨，76KW產品將進行客戶認證，並已為下一代GPU電源解決方案高壓直流電(HVDC)做好準備。康舒今天展示1MW HVDC電源機櫃，對標80 PLUS最高效率的RUBY等級，整合100kW機架式電源與備援電池模組，並支援±400V或800V的HVDC輸出架構。相較傳統50V供電架構，HVDC架構可有效降低轉換損耗、改善PUE表現並簡化散熱設計，為AI資料中心提供高可靠且高效率的電源解決方案。
