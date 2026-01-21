智崴擴展全球沉浸式娛樂布局 將砸近25億元收購美商旗下飛行劇院品牌

飛行劇院與體感系統供應商智崴（5263），21日宣布與 Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.（NYSE: PRSU）簽署最終協議，將收購旗下Flyover Attractions（以下簡稱「Flyover」）100%股權，本交易將由智崴資訊100%持股之荷蘭子公司Flyover Attractions B.V.執行。

Flyover 為具國際規模的沉浸式飛行劇院品牌，目前於加拿大溫哥華、冰島雷克雅維克、美國拉斯維加斯及芝加哥設有營運據點。智崴以總金額7,840萬美元（新台幣約24.79億元）收購Flyover，本交易預計於今年春季完成，尚須取得相關監管機構核准，並滿足慣常交割條件。

本次收購是智崴長期發展策略的重要一步，也讓公司在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案。智崴的體感技術結合 Flyover 在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，將有助於提升沉浸式體感設備從規劃、導入到後續營運的整體效益。

智崴目前已於全球 20多個國家打造超過 100 套沉浸式娛樂解決方案，服務對象涵蓋主題樂園、文化場館及各類定點式娛樂營運商。Flyover 自成立以來，累計接待旅客已超過 900 萬人次，憑藉其沉浸式敘事風格、穩定的營運品質以及讓遊客印象深刻的獨特飛行體驗，在市場獲得廣泛肯定及良好口碑。

智崴董事長歐陽志宏表示：「Flyover 透過高品質的飛行劇院體驗，成功建立具國際辨識度的品牌。本次交易結合雙方在技術、創意與營運層面的互補優勢，將有助於智崴持續推動全球沉浸式娛樂產業的發展。」

交易完成後，Flyover 預期將持續由現有管理團隊負責日常營運，並維持其既有組織架構與營運模式，以確保對遊客、合作夥伴及員工之營運連續性。

隨著沉浸式娛樂與觀光、文化及科技的融合，全球沉浸式娛樂產業將持續成長。智崴認為，本次收購將使公司能更好地為全球娛樂營運商提供完整且以體驗為核心之全方位解決方案。