賴正鎰：AI與資料中心能源需求大爆發 鄉林跨國投資能源供給公司

AI熱潮，全球用電需求大增，房產業者不落人後，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，高效能運算 (HPC)、智慧型手機、車用、物聯網 (IoT)和消費性電子等領域，包括電動車、AI科技與資料中心的耗電需求更將會是大爆發，全球電量需求大增，預估到2030年，能源需求將增加10至20倍，鄉林正式成立新事業部門，積極進行投資中東或美國等重要的能源供給公司，包含石油與天然氣。

國際能源署（IEA）預測，至2035年，乾淨能源中的可再生能源在全球電力結構中的成長速度將全面超越其他主要發電來源，其中尤以太陽能最為突出。這波擴張動能，主要來自AI資料中心迅速增加的用電需求，以及電動車與空調設備普及所帶動的整體電力消耗，全球用電需求預期至少將增加40%。

賴正鎰認為，AI被市場形容為「吞電怪獸」，且隨著隨算力需求呈指數型成長，高耗能的AI產業與資料數據中心規模也隨之大幅擴張，最近在美國與中國大陸市場上流傳著「AI 的終點是電力」。

賴正鎰分析，未來十年將會是能源發展的關鍵十年。從投資角度來看，乾淨能源的再生能源與能源轉型，將會是鄉林集團投資獲取可預期的穩定收益的新選項之一。

據悉，鄉林會針對已投入營運、且擁有穩定投產的大型項目為優先，當然也會考慮正在開發階段的能源計畫，預估投資能源項目的第一年將可帶入台幣40、50億元的營收，未來二至三年將可陸續增速達到2、300億元的進帳。

賴正鎰坦言，台灣目前房地產不景氣，目前手上庫存不多，沒有壓力，對鄉林反而是一項利多。鄉林去年將青島分公司處分出售剩餘不動產後的台幣45億元近日入帳，南京分公司出售手頭上的不動產後也會有80億元的業績，成都也有超過1000億元以上的房產，都可挹注大量營收。

至於大陸計畫，成都涵碧天下的項目稍緩，但青島與南京兩家酒店營收都仍持續穩定進帳中。鄉林今年將持續推動「品牌輸出計畫」及第二個品牌「阿瑪尹」 (Amayi)進軍全球飯店市場，同時結合COSTCO好市多進行商業合作談判中，未來也將朝越南、印尼東南亞及美、日等地布局。