2026最強請假攻略一次看！農曆春節請4天休16天、請9天連休快一個月

今天來聊聊2026的超狂請假攻略： 本攻略僅提供放長假的方法參考，不是要你全請，可以選其中幾個時段來請。 特別是農歷春節可以來個超狂COMBO！ 原本春節就有9天假期，如果搭配228連假

2026-01-21 15:10