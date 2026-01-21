聽新聞
2026最強請假攻略一次看！農曆春節請4天休16天、請9天連休快一個月
今天來聊聊2026的超狂請假攻略：
本攻略僅提供放長假的方法參考，不是要你全請，可以選其中幾個時段來請。
特別是農歷春節可以來個超狂COMBO！
原本春節就有9天假期，如果搭配228連假請4天，可以有16天假，如果再往前請5天，直接享有長達23天的連假，相當於快整個月不用上班，完全可以安排歐洲或美國長途旅行，非常划算！
另外配合行政院修法，自2025年下半年起取消捕班制度，改為只補假不補班，因此2026年將無補班日!
◎本文獲 蜜蜂爹 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
