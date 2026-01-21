買方市場來臨！全台賣屋天數破百日 南台灣更是議價空間大開

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。住商機構統計內部成交資料，2025年全台平均銷售天數已突破百日大關，來到104.2天；在議價率部分，全台平均議價率擴大至16.7%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2025年起房市進入盤整期，市場結構正式往買方市場傾斜。

住商機構觀察全台2025年成交資料發現，去年全台銷售天數平均增加17日，突破百日大關來到104.2日；而議價率則達16.7%，相較2024年增加3.7個百分點。

賴志昶分析，自2024下半年起，央行祭出史上最嚴的信用管制措施，加上銀行放款水位緊縮，致使買方貸款難度增高，2025年市場觀望氣氛濃厚，房市正式進入盤整階段，過去房市熱區「隨便賣、隨便賺」或「開價即成交價」的榮景不再，市場結構已明顯轉向買方市場，在量縮格局下，全台物件銷售期拉長至破百日、議價空間擴大至15%以上，逐漸成全台通例。

觀察六都銷售天數，以雙北地區銷售天數增幅最為驚人，新北市2025年平均銷售天數達108.5日，較2024年大幅增加36.5日；台北市也從66.9日拉長至98.6日，銷售天數增加約31.7日。

至於議價率方面，雙北市仍是鐵板一塊，台北市2025年平均議價率為13.4%，為六都最低，且較2024年同期僅增加1.4個百分點；至於新北市歷經一整年房市低潮，議價率竟也僅增加2.1個百分點，2025年平均議價率來到14.2%。

賴志昶認為，雙北由於生活與商業機能健全，價格較具支撐力道，加上屋主多為高資產族群，手頭銀彈充足，較不願低頭讓利，兩大因素交織之下，令台北、新北的議價率變動不大，也讓區域銷售難度大幅增加。

值得注意的是，台南市、高雄市雖說銷售天數仍達107.8、97.9日，但與2024年相比變動幅度不大，甚至高雄市銷售天數還是六都中唯一呈現減幅。

賴志昶表示，主因為過去南二都受科技題材帶動，吸引不少置產買盤，但歷經打房，投資風氣散去，部分屋主為加速資金流動，心態出現軟化，加諸過去房價補漲較多，屋主讓利空間較大，因此讓台南、高雄2025年議價率分別擴大到18.3%、16.7%。