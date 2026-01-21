快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

買方市場來臨！全台賣屋天數破百日 南台灣更是議價空間大開

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。住商機構統計內部成交資料，2025年全台平均銷售天數已突破百日大關，來到104.2天；在議價率部分，全台平均議價率擴大至16.7%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2025年起房市進入盤整期，市場結構正式往買方市場傾斜。

住商機構觀察全台2025年成交資料發現，去年全台銷售天數平均增加17日，突破百日大關來到104.2日；而議價率則達16.7%，相較2024年增加3.7個百分點。

賴志昶分析，自2024下半年起，央行祭出史上最嚴的信用管制措施，加上銀行放款水位緊縮，致使買方貸款難度增高，2025年市場觀望氣氛濃厚，房市正式進入盤整階段，過去房市熱區「隨便賣、隨便賺」或「開價即成交價」的榮景不再，市場結構已明顯轉向買方市場，在量縮格局下，全台物件銷售期拉長至破百日、議價空間擴大至15%以上，逐漸成全台通例。

觀察六都銷售天數，以雙北地區銷售天數增幅最為驚人，新北市2025年平均銷售天數達108.5日，較2024年大幅增加36.5日；台北市也從66.9日拉長至98.6日，銷售天數增加約31.7日。

至於議價率方面，雙北市仍是鐵板一塊，台北市2025年平均議價率為13.4%，為六都最低，且較2024年同期僅增加1.4個百分點；至於新北市歷經一整年房市低潮，議價率竟也僅增加2.1個百分點，2025年平均議價率來到14.2%。

賴志昶認為，雙北由於生活與商業機能健全，價格較具支撐力道，加上屋主多為高資產族群，手頭銀彈充足，較不願低頭讓利，兩大因素交織之下，令台北、新北的議價率變動不大，也讓區域銷售難度大幅增加。

值得注意的是，台南市、高雄市雖說銷售天數仍達107.8、97.9日，但與2024年相比變動幅度不大，甚至高雄市銷售天數還是六都中唯一呈現減幅。

賴志昶表示，主因為過去南二都受科技題材帶動，吸引不少置產買盤，但歷經打房，投資風氣散去，部分屋主為加速資金流動，心態出現軟化，加諸過去房價補漲較多，屋主讓利空間較大，因此讓台南、高雄2025年議價率分別擴大到18.3%、16.7%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前市場結構已正式轉變，對於有售屋壓力的屋主而言，建議開價策略應更貼近實際行情，避免過度堅持高價位，而讓愛屋淪為滯銷品；反觀購屋族，銷售期拉長與議價空間擴大，代表市場選擇增加，現階段正是進場多方比較、大膽向屋主出價的好時機，在盤整局勢中，有望以「甜甜價」撿到便宜好宅。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

市場 房市

延伸閱讀

【重磅快評】高雄賴瑞隆出線 台南決戰「信賴連憲」？

屏東潮州春節市集120小時不斷電 特區席外島攤商搶投標

賴瑞隆險勝天王們挺的邱議瑩 媒體人：民進黨裂痕比想像更深

影／力挺林俊憲！盼高雄、台南緊密合作 賴瑞隆：最好的台南市長人選

相關新聞

2026最強請假攻略一次看！農曆春節請4天休16天、請9天連休快一個月

今天來聊聊2026的超狂請假攻略： 本攻略僅提供放長假的方法參考，不是要你全請，可以選其中幾個時段來請。 特別是農歷春節可以來個超狂COMBO！ 原本春節就有9天假期，如果搭配228連假

賴正鎰：AI與資料中心能源需求大爆發 鄉林跨國投資能源供給公司

AI熱潮，全球用電需求大增，房產業者不落人後，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，高效能運算 (HPC)、智慧型手機、車用、物...

買方市場來臨！全台賣屋天數均破百日、成交得打83折

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。住商機構統計內部成交資料，2025年全台平均銷售天數突破百日大關，來...

買方市場來臨！全台賣屋天數破百日 南台灣更是議價空間大開

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。住商機構統計內部成交資料，2025年全台平均銷售天數已突破百日大關，...

曹西平48坪房持有11年加價80萬賣吳男 估價師：貼心的設計

曹西平上月29日深夜猝逝，生前表示「遺產一毛錢不留給姓曹」，希望全給乾兒子吳姓男子Jeremy。實價顯示，曹西平生前所住...

黑松復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶金門高粱「袖珍時光寶盒」

對許多酒品藏家而言，一張張酒標的更迭成為窺探不同台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「58...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。