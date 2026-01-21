桃機夜間停機壓力升高 春節客貨雙高峰、臨時停機坪支援星宇

桃園機場夜間停機壓力持續攀升。桃機公司21日表示，目前每日夜間時段，約需同時停放與調度多達150架國內外航空公司的航機，因應需求已規劃設置夜間臨時停機坪。臨時停機坪將以支援星宇航空（2646）為主，且未來將擴增至60架，場站空間相對有限，因此機場採取階段性支援，並非永久配置，相關安排預計約10年後再配合整體營運需求檢討調整。

除客運外，今年春節桃機也將面臨罕見的貨運高峰。桃機指出，隨著台美關稅底定，加上AI產業出口需求強勁，貨運業者普遍反映春節期間貨機不僅不減班，反而須全力出貨。目前包括華儲及遠雄貨運倉儲，皆堆滿出口至美國、支援AI產業的貨物，航班運能一度供不應求，使今年春節同時承受客、貨運雙重壓力。

桃機公司指出，為因應未來貨運量成長，航空公司近年大量引進大型廣體機，包括近期抵台的星宇航空A350-1000。星宇已訂購18架同型機，今年預計交付6架；長榮航空（2618）訂購24架，中華航空（2610）訂購15架，大型航機陸續交付，對機場停機位、夜間調度與地面支援形成不小挑戰。

桃機公司表示，桃園機場清晨6點左右即啟動第一波短程航班，飛機須提早完成整備並陸續離場；相較之下，台中、高雄機場同一時段才開始運作，難以承接大量過夜航機，因此實務上難以大規模分流。但隨著星宇等航空公司機隊擴張，未來也將逐步把部分運能部署至台中、高雄等機場，讓台灣整體航空網絡更加均衡發展。

對於目前停機坪的配置，桃機公司說，行停機配置屬過渡性安排。中華航空與長榮航空皆已擁有既有且成熟的專屬空間；相較之下，星宇航空目前機隊規模約30架，未來將成長至60架，現階段場站空間相對有限，因此機場在階段性規劃下提供支援，並非永久配置，相關安排約10年後仍將配合整體營運需求檢討調整。

桃機公司也指出，隨著國籍航空長程機隊快速成長，今年有望迎來重要里程碑，國籍業者整體長程航線運能，將有機會正式超越香港主要航空公司，顯示桃園機場在亞太航空樞紐的地位持續強化。