快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

桃機夜間停機壓力升高 春節客貨雙高峰、臨時停機坪支援星宇

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空A350-1000客機，未來將持續擴大機隊。圖／記者余弦妙攝影
星宇航空A350-1000客機，未來將持續擴大機隊。圖／記者余弦妙攝影

桃園機場夜間停機壓力持續攀升。桃機公司21日表示，目前每日夜間時段，約需同時停放與調度多達150架國內外航空公司的航機，因應需求已規劃設置夜間臨時停機坪。臨時停機坪將以支援星宇航空（2646）為主，且未來將擴增至60架，場站空間相對有限，因此機場採取階段性支援，並非永久配置，相關安排預計約10年後再配合整體營運需求檢討調整。

除客運外，今年春節桃機也將面臨罕見的貨運高峰。桃機指出，隨著台美關稅底定，加上AI產業出口需求強勁，貨運業者普遍反映春節期間貨機不僅不減班，反而須全力出貨。目前包括華儲及遠雄貨運倉儲，皆堆滿出口至美國、支援AI產業的貨物，航班運能一度供不應求，使今年春節同時承受客、貨運雙重壓力。

桃機公司指出，為因應未來貨運量成長，航空公司近年大量引進大型廣體機，包括近期抵台的星宇航空A350-1000。星宇已訂購18架同型機，今年預計交付6架；長榮航空（2618）訂購24架，中華航空（2610）訂購15架，大型航機陸續交付，對機場停機位、夜間調度與地面支援形成不小挑戰。

桃機公司表示，桃園機場清晨6點左右即啟動第一波短程航班，飛機須提早完成整備並陸續離場；相較之下，台中、高雄機場同一時段才開始運作，難以承接大量過夜航機，因此實務上難以大規模分流。但隨著星宇等航空公司機隊擴張，未來也將逐步把部分運能部署至台中、高雄等機場，讓台灣整體航空網絡更加均衡發展。

對於目前停機坪的配置，桃機公司說，行停機配置屬過渡性安排。中華航空與長榮航空皆已擁有既有且成熟的專屬空間；相較之下，星宇航空目前機隊規模約30架，未來將成長至60架，現階段場站空間相對有限，因此機場在階段性規劃下提供支援，並非永久配置，相關安排約10年後仍將配合整體營運需求檢討調整。

桃機公司也指出，隨著國籍航空長程機隊快速成長，今年有望迎來重要里程碑，國籍業者整體長程航線運能，將有機會正式超越香港主要航空公司，顯示桃園機場在亞太航空樞紐的地位持續強化。

桃園機場 長榮航空 桃機

延伸閱讀

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

百貨業春節檔期 大拚場

星宇開闢台中、熊本航線

星宇航空神戶返台航班「航機系統訊號異常」取消 明增派加班機疏運

相關新聞

2026最強請假攻略一次看！農曆春節請4天休16天、請9天連休快一個月

今天來聊聊2026的超狂請假攻略： 本攻略僅提供放長假的方法參考，不是要你全請，可以選其中幾個時段來請。 特別是農歷春節可以來個超狂COMBO！ 原本春節就有9天假期，如果搭配228連假

賴正鎰：AI與資料中心能源需求大爆發 鄉林跨國投資能源供給公司

AI熱潮，全球用電需求大增，房產業者不落人後，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，高效能運算 (HPC)、智慧型手機、車用、物...

買方市場來臨！全台賣屋天數均破百日、成交得打83折

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。住商機構統計內部成交資料，2025年全台平均銷售天數突破百日大關，來...

買方市場來臨！全台賣屋天數破百日 南台灣更是議價空間大開

房市買氣明顯降溫，屋主恐怕得做好長期抗戰的心理準備。住商機構統計內部成交資料，2025年全台平均銷售天數已突破百日大關，...

曹西平48坪房持有11年加價80萬賣吳男 估價師：貼心的設計

曹西平上月29日深夜猝逝，生前表示「遺產一毛錢不留給姓曹」，希望全給乾兒子吳姓男子Jeremy。實價顯示，曹西平生前所住...

黑松復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶金門高粱「袖珍時光寶盒」

對許多酒品藏家而言，一張張酒標的更迭成為窺探不同台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「58...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。