經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「58白金龍袖珍時光寶盒」精選復刻歷代五款酒標設計，將六十餘年的品牌傳承濃縮於禮盒中。黑松提供
對許多酒品藏家而言，一張張酒標的更迭成為窺探不同台灣時代風貌的重要線索。迎接新春，黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，精選復刻歷代五款經典白金龍設計，將六十餘年的品牌演進濃縮於掌心之中。

黑松表示，盒中也收藏象徵58白金龍奪下「最佳白酒獎」榮耀的「鍍金特仕版」袖珍瓶，以絕美金色外瓶打造兼具收藏價值與榮耀象徵的典藏逸品。「58白金龍袖珍時光寶盒」1月26日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購。

58 度金門高粱酒自1962年問世以來，用一甲子的歲月陪伴台灣人走過無數日常，隨著時光的推移，金高的經典風味早已深植人心，一張張封存著時代記憶的歷代酒標也成為許多藏家爭相收藏的焦點。

黑松公司攜手金門酒廠精心打造限量「58白金龍袖珍時光寶盒」，一次集結歷代五款白金龍酒款設計，將散落在六十餘載歲月中的珍貴史料，完整濃縮於禮盒內。

從1962年初代雙龍圖騰的復古筆觸，到中文標示「由右至左」的閱讀古趣，乃至英文譯名由早期的「Kau Liang Wine」演進至國際化「Liquor」的軌跡，每一處細微的更動都經過嚴格考證，忠實還原了當年的時代氛圍。而貫穿五代酒標、始終如一的「FIRST QUALITY」字樣，更像是一枚堅定的勳章，標示著58度金門高粱酒跨越一甲子不變的品質承諾。

「58白金龍袖珍時光寶盒」不只具備收藏價值，精緻的復刻工藝也看見台灣在語言、設計與文化意識上的變遷史，從掌心便能看見台灣珍貴的歷史記憶。除了復刻難以收藏的歷代酒款外，「58白金龍袖珍時光寶盒」中引爆藏家期待的「鎮盒之寶」莫過於「鍍金特仕版袖珍瓶」。

黑松進一步指出，2019年，為紀念58白金龍奪得舊金山世界烈酒大賽最高榮譽「最佳白酒獎」而推出白金龍鍍金特仕版，當時一上市便造成市場轟動，一瓶難求。「鍍金特仕版袖珍瓶」正是再現那段金獎時刻的榮耀精神，窯製裸瓶經真空電鍍、高溫烘烤，瓶瓶細緻打造，呈現雙龍霸氣盤踞之美，刻劃出難得一見的酒界工藝之證，不僅是整組禮盒中的視覺焦點，更將收藏價值推向高峰，一次從懷舊到榮耀完整收錄。

警語：「飲酒過量，有害健康」、「酒後不開車，安全有保障」

「58白金龍袖珍時光寶盒」復刻歷代五款經典白金龍，以及「鍍金特仕版」袖珍瓶，</p><!--8--><p> 打造新春送禮氣派首選，1月26日起限量上市。黑松提供
打造新春送禮氣派首選，1月26日起限量上市。黑松提供

黑松復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶金門高粱「袖珍時光寶盒」

