快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

饗賓餐旅23日登錄興櫃 宣示要做餐飲業的LVMH

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
饗賓集團1月23日登錄興櫃。圖為饗賓集團董事長暨總經理陳毅航（左三）、副董事長陳涵菁（右三），由右至左為稽核室執行副總王禹軒、人資長暨副發言人周志豪、體驗價值策略本部副總暨發言人許瀚云以及財務長李世強。圖／饗賓集團提供
饗賓集團1月23日登錄興櫃。圖為饗賓集團董事長暨總經理陳毅航（左三）、副董事長陳涵菁（右三），由右至左為稽核室執行副總王禹軒、人資長暨副發言人周志豪、體驗價值策略本部副總暨發言人許瀚云以及財務長李世強。圖／饗賓集團提供

台灣精品餐飲品牌企業饗賓餐旅預計於1月23日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元。

饗賓表示，集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力，為顧客帶來美味料理、美好服務、美感氛圍、安心體驗與深度價值傳遞。

饗賓表示，目前已打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場，展望2026年，集團預計新增15~20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。

饗賓指出，集團營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，4年內成長超過3倍，展現營收強勁動能，同時，2023~2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。

饗賓表示，多元且卓越的品牌實力源自深厚的「饗賓MVP」企業文化，集團也將同仁視為夥伴，目前正職同仁超過4200人，佔比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、同仁平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。

展望未來，饗賓表示，以成為「餐飲業的LVMH」為長期目標，聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東台灣等全臺指標性商場，成為實體商場中不可或缺的餐飲策略合作夥伴。

餐飲業 營收 興櫃

延伸閱讀

櫃買挺新創 前進高雄

科建登興櫃 首日漲六倍

益材科技1月23日登興櫃

興櫃一周回顧／三地能源大漲1.2倍 夯

相關新聞

饗賓周五登錄興櫃 喊話要成為餐飲業的 LV、店長年薪200萬

饗賓餐旅（7883）預計於1月23日正式登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新...

饗賓餐旅23日登錄興櫃 宣示要做餐飲業的LVMH

台灣精品餐飲品牌企業饗賓餐旅預計於1月23日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元。

2025年台北最高租金店面 這業種月砸百萬租千坪大店

電商崛起，實體店面式微，大店面誰來租 ? 最新實價揭露，11月台北市中山區松江路的一樓店面，約227坪，以月租58萬元，...

國籍航空今年將引入22架新機 陳世凱：擴充停機空間是當務之急

桃園國際機場公司21日表示，為提升國家門戶競爭力並紓解停機位不足壓力，「臨時過夜機坪工程」正全力推進，截至今年1月初工程...

捷運紅線直通豐原 北台中軌道熱區建商推案動能升溫

台中軌道建設再推進！市府決定將「豐科軸線銜接台鐵豐原站」路段，提前納入本次捷運紅線可行性研究，預計於今年完成研究成果並提...

樓上爽改10間套房樓下慘漏水 嘉義地院判賠房東96萬元

嘉義市中山路一處大樓發生裝修糾紛，10樓吳姓屋主控訴11樓屋主某公司隔成10餘間套房作員工宿舍，因施工不當，導致其屋內天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。