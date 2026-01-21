饗賓餐旅23日登錄興櫃 宣示要做餐飲業的LVMH

台灣精品餐飲品牌企業饗賓餐旅預計於1月23日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元。

饗賓表示，集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力，為顧客帶來美味料理、美好服務、美感氛圍、安心體驗與深度價值傳遞。

饗賓表示，目前已打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場，展望2026年，集團預計新增15~20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。

饗賓指出，集團營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，4年內成長超過3倍，展現營收強勁動能，同時，2023~2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。

饗賓表示，多元且卓越的品牌實力源自深厚的「饗賓MVP」企業文化，集團也將同仁視為夥伴，目前正職同仁超過4200人，佔比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、同仁平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。

展望未來，饗賓表示，以成為「餐飲業的LVMH」為長期目標，聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東台灣等全臺指標性商場，成為實體商場中不可或缺的餐飲策略合作夥伴。