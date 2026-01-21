快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

寒假效應發威 航空業第1季業績看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

航空業第1季受惠惠於節慶與賽事催化業績看俏，元月寒假一開跑華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757），亞洲區間航線價、量齊揚，近期日、韓線的載客率衝9成，緊接著2026 WBC世界棒球經典賽將於將於日本、美國與波多黎各舉行，預計將刺激日本航線及美洲航線需求。

第1季寒假、滑雪、賞雪旺季到來，推升東北亞短程線進入傳統旺季，2月整體需求將呈現長短程航線同步轉強；1月下旬開始旺季效應放大，推估日、韓線平均載客率逼近9成，受惠寒假與農曆年假期重疊，2月業績有望比元月還好，長程線旅遊需求同步升溫，3月開始進入櫻花季與2026 WBC C組賽在東京巨蛋，這區間的東京線已經一票難求。

法人報告也同步看好航空四雄的營運展望，第1季為航空傳統客運旺季，旅運需求動能明確，華航、長榮航及台灣虎航在殖利率題材提供支撐下，股價相對具備吸引力，將三家公司的投資評等由中立提升到買進。

航空業者指出，在短期運能供給彈性有限下，航空公司僅能透過加班機與機型調整因應，整體運能增幅相對受限，推估市場需求強勁，整體載客率可望維持高檔，只要旺季到來票價的波動加大，高票價繼續維持，今年第1季航空業的旺季效應相當可期。

航線 長榮航 台灣虎航

延伸閱讀

星宇航空開航台中-熊本 中台灣唯一直飛九州每周三班

教部攜手華航、長榮 助力2500名青年海外圓夢

遊樂區遊客多下滑 南市府力推尖山埤、頑皮世界寒假遊程

為30天寒假拚了？今天結業、明天開學 時空錯亂全台學生崩潰

相關新聞

饗賓周五登錄興櫃 喊話要成為餐飲業的 LV、店長年薪200萬

饗賓餐旅（7883）預計於1月23日正式登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股300元，正式跨入資本市場新...

饗賓餐旅23日登錄興櫃 宣示要做餐飲業的LVMH

台灣精品餐飲品牌企業饗賓餐旅預計於1月23日登錄興櫃，興櫃券商認購價格為每股300元。

2025年台北最高租金店面 這業種月砸百萬租千坪大店

電商崛起，實體店面式微，大店面誰來租 ? 最新實價揭露，11月台北市中山區松江路的一樓店面，約227坪，以月租58萬元，...

國籍航空今年將引入22架新機 陳世凱：擴充停機空間是當務之急

桃園國際機場公司21日表示，為提升國家門戶競爭力並紓解停機位不足壓力，「臨時過夜機坪工程」正全力推進，截至今年1月初工程...

捷運紅線直通豐原 北台中軌道熱區建商推案動能升溫

台中軌道建設再推進！市府決定將「豐科軸線銜接台鐵豐原站」路段，提前納入本次捷運紅線可行性研究，預計於今年完成研究成果並提...

樓上爽改10間套房樓下慘漏水 嘉義地院判賠房東96萬元

嘉義市中山路一處大樓發生裝修糾紛，10樓吳姓屋主控訴11樓屋主某公司隔成10餘間套房作員工宿舍，因施工不當，導致其屋內天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。