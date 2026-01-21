寒假效應發威 航空業第1季業績看俏

航空業第1季受惠惠於節慶與賽事催化業績看俏，元月寒假一開跑華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757），亞洲區間航線價、量齊揚，近期日、韓線的載客率衝9成，緊接著2026 WBC世界棒球經典賽將於將於日本、美國與波多黎各舉行，預計將刺激日本航線及美洲航線需求。

第1季寒假、滑雪、賞雪旺季到來，推升東北亞短程線進入傳統旺季，2月整體需求將呈現長短程航線同步轉強；1月下旬開始旺季效應放大，推估日、韓線平均載客率逼近9成，受惠寒假與農曆年假期重疊，2月業績有望比元月還好，長程線旅遊需求同步升溫，3月開始進入櫻花季與2026 WBC C組賽在東京巨蛋，這區間的東京線已經一票難求。

法人報告也同步看好航空四雄的營運展望，第1季為航空傳統客運旺季，旅運需求動能明確，華航、長榮航及台灣虎航在殖利率題材提供支撐下，股價相對具備吸引力，將三家公司的投資評等由中立提升到買進。

航空業者指出，在短期運能供給彈性有限下，航空公司僅能透過加班機與機型調整因應，整體運能增幅相對受限，推估市場需求強勁，整體載客率可望維持高檔，只要旺季到來票價的波動加大，高票價繼續維持，今年第1季航空業的旺季效應相當可期。